El català també és un dret
Tècnic de projectes Nou Sol
A Salt i Girona creix la necessitat d’espais accessibles on aprendre i practicar el català. La demanda és cada vegada més gran, però els recursos disponibles continuen sent insuficients. Garantir-ne l’aprenentatge és essencial per assegurar la transmissió i l’ús social de la llengua, millorar la convivència i afavorir l’autonomia i la participació en uns municipis diversos i en transformació.
Aprendre català no és només memoritzar vocabulari o superar un examen. És poder parlar amb l’escola dels fills i filles, entendre una comunicació administrativa, accedir a una feina, participar en una reunió o conversar amb el veïnat. És ampliar oportunitats, crear vincles i sentir-se part de la societat on es viu.
Des de NouSol defensem el català com una eina de cohesió, participació i igualtat d’oportunitats. Però cal una oferta formativa suficient, accessible i adaptada a les necessitats del context actual. Les responsabilitats familiars, els horaris laborals, la bretxa digital o una escolarització interrompuda són obstacles reals que cal tenir en compte. L’acollida no s’acaba amb un tràmit: necessita temps, recursos i acompanyament.
Davant d’aquesta realitat, hem reforçat la promoció del català. Durant el curs 2025-2026 hem ofert cursos presencials per a persones adultes als Casals Cívics Comunitaris – Hotel d’Entitats de Salt i de Girona, en el marc del conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat i el Consorci per a la Normalització Lingüística. També impartim cursos d’acollida amb l’Ajuntament de Girona.
A través del projecte EnXarxa’t oferim formació en línia a persones amb dificultats per assistir a classes presencials i les acompanyem en la preparació del nivell A1. Amb Arrela’t reforcem les competències lingüístiques de dones migrants, moltes de les quals són mares d’infants i joves protagonistes dels nostres projectes. Català entre elles genera un espai segur d’aprenentatge pràctic, empoderament i suport mutu.
També treballem amb infants i joves. Juntament amb l’Ajuntament de Salt desenvolupem els projectes Vull català a l’hivern i Vull català a l’estiu. Hi combinem llengua, lleure, arts, joc i activitats comunitàries. Perquè el català també s’aprèn jugant, compartint i convivint. A més, impulsem espais de lectura sense pantalles per reforçar la comprensió lectora i l’escriptura.
Promoure el català és defensar una llengua històricament minoritzada i garantir que continuï viva i compartida. Volem que sigui una porta d’entrada a drets i vincles.
La situació del català no és responsabilitat individual de qui el parla ni de qui encara no ha tingut l’oportunitat d’aprendre’l. Respon a un context de globalització, transformacions socials accelerades, recursos insuficients i un marc polític i institucional que no sempre ha protegit ni impulsat la llengua amb la fermesa necessària.
Davant d’això, calen polítiques valentes, continuïtat en els projectes i aliances estables entre administracions, entitats i comunitat. Des de NouSol continuarem generant espais perquè cada paraula apresa obri una porta i cada conversa ens apropi. Perquè defensar el català també és garantir que tothom pugui aprendre’l, utilitzar-lo i fer-se’l seu.
Joel López Beltrán, tècnic de projectes Nou Sol
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