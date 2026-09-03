El Cementiri Nou de Girona presenta risc de despreniment de grans lloses als blocs de nínxols
Les pluges de la primavera van agreujar el deteriorament i l’Ajuntament licita per prop de 45.000 euros les obres de protecció
El Cementiri Nou de Girona presenta risc de despreniments de grans lloses de formigó als blocs de nínxols 26 i 28. L’Ajuntament ha detectat diverses patologies en aquestes peces, que formen part del revestiment lateral dels blocs i es troben a una altura aproximada de tres metres, just per sobre de zones de pas de persones, vehicles fúnebres i serveis funeraris. El consistori adverteix que aquesta situació «genera un risc per despreniment i caiguda de material».
El problema s’ha agreujat durant els últims mesos. El decret municipal que justifica la intervenció qualifica el cas de «situació sobrevinguda» i assenyala que el desaferrament de les peces «s’ha vist molt agreujat arran de la darrera època de pluges d’aquesta primavera». L’aigua ha penetrat per darrere de les lloses i ha malmès el material que les mantenia adherides al parament, fet que ha provocat moviments i deformacions i ha incrementat el risc que algunes acabin caient. Les dimensions de les peces i l’activitat que hi ha als espais situats just a sota han portat l’Ajuntament a adoptar mesures preventives. La documentació municipal alerta d’un «gran risc» de danys personals i materials davant la possibilitat que les lloses caiguin des d’uns tres metres d’altura. Per aquest motiu, les zones afectades dels blocs 26 i 28 estan actualment precintades i no s’hi permet el pas.
Prop de 45.000 euros per protegir la zona
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha impulsat la contractació d’una obra menor per protegir els dos blocs afectats. L’actuació té un pressupost de 44.774,80 euros, IVA inclòs, que es finançaran amb la partida municipal destinada al manteniment del cementiri. El consistori justifica la contractació externa perquè no disposa dels materials, la maquinària ni els operaris especialitzats necessaris per executar aquests treballs. La intervenció consistirà principalment en la instal·lació de malles de contenció contra grans despreniments, sostingudes per una estructura metàl·lica lleugera. L’objectiu és protegir les zones de pas davant d’una eventual caiguda de les peces.
Per instal·lar el sistema caldrà retirar part del paviment existent, fer excavacions i construir els fonaments de formigó armat sobre els quals es col·locaran els perfils metàl·lics. L’estructura incorporarà una malla subjectada mitjançant cable d’acer inoxidable i, una vegada acabada l’actuació, es reposaran els paviments i terrenys afectats. La intervenció no busca, per tant, retirar de manera generalitzada les lloses dels dos blocs, sinó crear una protecció davant de possibles despreniments en els punts on s’ha detectat el risc. El mateix decret especifica que es tracta d’una necessitat «puntual» i no d’una actuació periòdica o recurrent, precisament perquè deriva de l’empitjorament recent de l’estat de les peces.
Dos mesos d’obres
Una vegada adjudicada l’actuació, el termini previst per executar les obres serà de dos mesos des de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. La durada màxima de tot el contracte, des de la notificació de l’adjudicació fins a la recepció de l’obra, no podrà superar els sis mesos.
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