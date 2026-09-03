Jordi Ferrer Beltrán, professor de la UdG, investit doctor honoris causa per la Universitat de Pilar de Paraguai
La distinció vol reconèixer la seva trajectòria i aportacions al raonament probatori i la teoria de la prova
El professor de la Universitat de Girona (UdG) i director de la Càtedra e Cultura Jurídica, Jordi Ferrer Beltrán, ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat Nacional de Pilar (UNP), del Paraguai. La distinció vol reconèixer la seva trajectòria investigadora i acadèmica i les seves contribucions al desenvolupament del raonament probatori i de la teoria de la prova. El reconeixement ha estat lliurat pel rector de la Universitat de Pilar, Víctor Ríos Ojeda, ministre de la Cort Suprema de Justícia del Paraguai. Durant l’acte, Ríos Ojeda va valorar la presència de Ferrer al país i va afirmar que és "un dels juristes més importants en l’actualitat".
La visita del professor de la UdG al Paraguai s’emmarca en una iniciativa conjunta amb el Consell de la Magistratura i l’Escola Judicial, en el marc de la qual imparteix una sèrie de seminaris adreçats a magistrats, advocats, fiscals, docents i estudiants. Les sessions aborden diferents aspectes relacionats amb el raonament probatori, una de les principals línies de recerca de Ferrer Beltrán.
Ferrer Beltrán és professor titular de Filosofia del Dret de la UdG i director de la Càtedra de Cultura Jurídica. La seva recerca se centra principalment en el raonament probatori i la teoria general del dret, àmbits en els quals ha desenvolupat una destacada trajectòria acadèmica i una àmplia projecció internacional.
És codirector de 'Quaestio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio' i membre corresponent de l’Associazione Italiana fra gli Studiosi della Prova (AISP). També és Associado Benemérito de l’Instituto Brasileiro de Direito e Raciocínio Probatório i membre de la International Association of Procedural Law i de l’Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
La cerimònia d'entrega del reconeixement va comptar amb el professor Daniel Mendonça com a padrí de la investidura, que ha pronunciat la tradicional 'laudatio' abans del lliurament del títol.
La investidura com a doctor honoris causa per la Universidad Nacional de Pilar se suma als reconeixements a una trajectòria dedicada a l’estudi de la prova i del raonament jurídic, amb una especial incidència en l’àmbit iberoamericà.
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