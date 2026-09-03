Salellas prioritzarà Junts per negociar el pressupost i els grans acords del curs
L’alcalde assegura que també buscarà acords amb la resta de grups per evitar bloquejos en qüestions com les taxes o la modificació del contracte de neteja
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, prioritzarà Junts a l’hora de negociar els principals acords que el govern municipal haurà de tirar endavant durant l’últim curs polític abans de les eleccions municipals. El pressupost, les taxes o una possible modificació del contracte de neteja seran algunes de les carpetes que requeriran majories al ple. «Trucarem primer a Junts, els explicarem les propostes i parlarem amb ells», ha assegurat aquest dijous durant la roda de premsa d’inici de curs. Salellas ha recordat que el mandat va començar amb un acord entre tres partits amb 64 punts i considera que continua tenint sentit intentar arribar a enteses amb Junts malgrat el seu pas a l’oposició. Ara bé, ha deixat clar que buscarà altres suports si no hi ha acord. «El que no farem és que la ciutat estigui bloquejada o que algú tingui el poder de bloquejar la ciutat», ha remarcat.
Una de les primeres negociacions serà una possible modificació del contracte de recollida de residus i neteja viària. El govern ha treballat durant l’estiu en una proposta que encara no ha concretat perquè primer la vol traslladar als grups municipals. Salellas defensa que la situació ha millorat respecte de fa un any, especialment als punts de contenidors, però admet que cal actuar en aspectes com les freqüències de recollida i l’incivisme.
Habitatge i una nova escola bressol
L’habitatge, ha remarcat l'alcalde, continuarà sent la principal prioritat del govern. L’Ajuntament preveu lliurar aquest curs les claus dels primers prop de 100 pisos protegits de lloguer, corresponents a les promocions de Can Gibert i Domeny, i vol deixar encaminats nous projectes en parcel·les públiques per al pròxim mandat. En educació, Salellas ha anunciat que ha encarregat començar a treballar en una nova escola bressol pública al sud de Girona. No es construirà durant aquest mandat, però la voluntat és deixar-ne les bases preparades perquè pugui avançar després de les eleccions. L’alcalde considera que el creixement de la ciutat i les dades d’inscripció situen al sud la principal necessitat de noves places de 0 a 3 anys.
Salellas també s’ha referit als canvis derivats de Bell-lloc i Les Alzines. L’Ajuntament havia reclamat que els diners que la Generalitat destinava a concertar places en aquests centres es mantinguessin a Girona i es reinvertissin en les escoles públiques i concertades que han assumit alumnat. Segons l’alcalde, aquesta petició no ha estat atesa, tot i que sí que s’han incorporat els professionals necessaris davant l’increment d’alumnes amb necessitats educatives especials. Ha assegurat, a més, que no s’ha detectat una sobrecàrrega significativa als centres receptors.
Plaça Catalunya i projectes pendents
Entre les altres prioritats hi ha la pacificació de plaça Catalunya, que s’aplicarà quan acabin les obres de plaça Pompeu Fabra i plaça Hospital, previstes aproximadament fins al desembre. El govern també voldria deixar encarregat un avantprojecte per definir la futura transformació integral de la plaça.
En esports, el consistori vol tancar la concessió de Fontajau al Bàsquet Girona i licitar les actuacions del pla de xoc dels equipaments esportius. També confia a desencallar definitivament la biblioteca de la Casa de Cultura amb la signatura del conveni amb la Diputació i avançar amb l’Estat en el futur Arxiu Provincial. El curs també ha de servir per executar noves actuacions d’asfaltatge, enllumenat i millora de parcs infantils, instal·lar vuit noves estacions de Girocleta, cinc a Girona i tres a Salt, i continuar pacificant entorns escolars.
Finalment, l’Ajuntament crearà una comissió per estudiar com aplicar la intel·ligència artificial als processos interns i als tràmits ciutadans. El govern també continua estudiant una possible suspensió de llicències per a determinades activitats comercials, pendent encara de trobar una fórmula jurídica que ofereixi garanties i prou suport polític al ple.
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