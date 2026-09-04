Girona acollirà dues activitats amb líders indígenes en el marc del Fòrum Mundial de l’Ayahuasca
Una plantació ritual a les Hortes de Santa Eugènia i un documental amb música en viu acostaran la cultura amazònica a la ciutadania els dies 9 i 10 de setembre
Girona acollirà els dies 9 i 10 de setembre dues activitats gratuïtes i obertes a la ciutadania amb participació de líders indígenes de l’Amazònia, en el marc del Fòrum Mundial de l’Ayahuasca, que se celebrarà a la ciutat de l’11 al 13 de setembre. La primera proposta tindrà lloc dimecres 9 de setembre, a les 18 h, a la masia de Can Po Vell, a les Hortes de Santa Eugènia. Sota el nom Un arbre per al futur, l’activitat inclourà un ritual de plantació d’un arbre a càrrec de lideratges espirituals indígenes de l’Amazònia i una mostra de música amazònica.
L’arbre rebrà el nom d’«Arbre de l’aliança» i vol representar alguns dels conceptes que el Fòrum situa al centre del debat, com la reciprocitat, el respecte, el diàleg intercultural, el lideratge indígena i la protecció dels territoris. La proposta s’ha organitzat en col·laboració amb el Servei Municipal d’Ocupació (SMO). Can Po Vell és un equipament municipal on es desenvolupen serveis de formació ocupacional i qualificació professional, especialment en els àmbits de la jardineria i la construcció.
Documental i música a La Mercè
L’endemà, dijous 10 de setembre, a les 18.30 h, el Centre Cultural La Mercè acollirà la segona activitat. Es projectarà el documental Antonio & Piti, dirigit per Vincent Carelli i Wewito Piyão. Un cop acabada la projecció, hi haurà música en directe a càrrec de la delegació indígena Ashaninka, que serà a Girona coincidint amb la celebració del Fòrum.
Les dues activitats formen part de la proposta «Endinsa’t a l’Amazònia», impulsada per l’Auditori Palau de Congressos de Girona i el Fòrum Mundial de l’Ayahuasca. S’emmarquen en el programa de llegat social que la ciutat treballa des del 2018 al voltant dels grans congressos, amb la voluntat d’obrir part del seu contingut a la població i generar activitats més enllà de les sessions dirigides als participants.
El Fòrum, de l’11 al 13 de setembre
El Fòrum Mundial de l’Ayahuasca 2026 reunirà a Girona durant tres dies líders indígenes, científics, responsables polítics, artistes i agents comunitaris procedents de diferents països. La trobada abordarà qüestions relacionades amb la globalització de l’ayahuasca, els coneixements ancestrals, la defensa dels territoris indígenes, la recerca científica i les polítiques vinculades a aquesta pràctica. Un altre dels eixos serà la necessitat d’establir aliances ètiques amb els pobles indígenes i donar més pes a les seves veus en els debats sobre l’ús i l’expansió internacional de l’ayahuasca.
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