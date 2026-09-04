La Marxa de Torxes tornarà a recórrer el Barri Vell de Girona per la vigília de la Diada
Un concert de Sergi Carbonell obrirà l’acte a les escales de la Catedral i la marxa acabarà a la plaça del Vi amb la lectura del manifest
La Marxa de Torxes tornarà a recórrer el Barri Vell de Girona el 10 de setembre, coincidint amb la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. L’acte, organitzat per Òmnium Gironès, arribarà enguany a la divuitena edició i combinarà música, cultura popular i reivindicació nacional. La jornada començarà a les 21.30 hores a les escales de la Catedral, on actuarà el cantautor Sergi Carbonell, exmembre de Txarango. El músic hi presentarà en format duet les cançons del seu darrer treball en solitari, Amorosa Bondat, acompanyat de Vic Moliner al baix i el contrabaix.
Una hora més tard, a les 22.30 hores, es farà l’encesa de les torxes i començarà la marxa. El recorregut sortirà de l’entorn de la Catedral i avançarà pel Barri Vell fins a la plaça del Vi, amb l’acompanyament de la Fal·lera Gironina i els Diables de l’Onyar.
Cloenda a la plaça del Vi
La marxa acabarà a la plaça del Vi, on a les 23 hores es farà la lectura del manifest. Enguany anirà a càrrec de Rosa Maria Falgàs Casanovas, presidenta de l’Associació Catalana per a l’Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR) i referent en l’àmbit de la formació de persones adultes a Girona. La Marxa de Torxes és una de les activitats que Òmnium Gironès organitza cada any en els actes previs a l’Onze de Setembre. L’entitat manté la convocatòria amb la voluntat de donar continuïtat a la mobilització popular i al caràcter reivindicatiu vinculat a la Diada.
Amb aquesta edició, la iniciativa arribarà als divuit anys i mantindrà el format habitual de sortida des de les escales de la Catedral i arribada a la plaça del Vi, dos dels punts centrals del recorregut pel Barri Vell.
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