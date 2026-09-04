Uns 2.300 estudiants de primer curs participaran en l’acollida de la UdG i l’Ajuntament
La iniciativa es farà del 7 al 18 de setembre i donarà a conèixer als nous universitaris les oportunitats i serveis que ofereix la ciutat
Uns 2.300 estudiants que començaran aquest curs els seus estudis a la Universitat de Girona (UdG) participaran entre el 7 i el 18 de setembre en les activitats d’acollida que organitzen conjuntament la universitat i l’Ajuntament de Girona. La iniciativa arriba a la quarta edició amb l’objectiu que els alumnes de primer curs coneguin la ciutat i les possibilitats que tenen més enllà de les aules.
Les sessions començaran als mateixos centres universitaris i continuaran amb un recorregut a peu fins a L’Estació Espai Jove, on es desenvoluparan les activitats. Els participants hi podran conèixer recursos, serveis i propostes de Girona vinculades a àmbits com la cultura, l’associacionisme o les oportunitats formatives i professionals.
La iniciativa busca facilitar l’arribada dels nous alumnes a la universitat, però també afavorir que estableixin vincles amb Girona des de l’inici del curs. L’Ajuntament i la UdG defensen que la vida universitària no es limita a la formació acadèmica i que participar en activitats i projectes de la ciutat pot permetre als estudiants ampliar interessos, adquirir competències i relacionar-se amb altres joves.
Reforçar el vincle entre la UdG i la ciutat
El regidor de Joventut i Ciutat Universitària, Àdam Bertran, ha destacat que en els darrers cursos s’ha reforçat la relació entre la universitat i Girona. «Volem que els joves que arriben a Girona per estudiar la sentin seva des del primer dia», ha afirmat. Segons Bertran, la participació d’uns 2.300 alumnes per quart any consecutiu mostra la continuïtat d’una iniciativa que el consistori emmarca en la voluntat de construir un «Campus Girona» que vagi més enllà dels recintes universitaris.
En la mateixa línia, el vicerector d’Estudiants de la UdG, Robert Martí Marly, considera que començar la universitat implica també «descobertes i noves experiències» fora de les facultats. Martí ha defensat que les activitats permeten als alumnes conèixer des del primer moment les possibilitats de participació que ofereix Girona.
L’activitat es va posar en marxa fa quatre cursos i forma part de les accions conjuntes de l’Ajuntament i la UdG per acostar la comunitat universitària a la vida de la ciutat.
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