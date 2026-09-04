Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Hores extra policia LloretUrgències TruetaQuique CárcelMulta incendi GavarresEntrades Temporada AltaAgenda Girona
instagramlinkedin

Uns 2.300 estudiants de primer curs participaran en l’acollida de la UdG i l’Ajuntament

La iniciativa es farà del 7 al 18 de setembre i donarà a conèixer als nous universitaris les oportunitats i serveis que ofereix la ciutat

Una imatge d'arxiu d'una activitat d'acollida

Una imatge d'arxiu d'una activitat d'acollida / Ajuntament de Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Uns 2.300 estudiants que començaran aquest curs els seus estudis a la Universitat de Girona (UdG) participaran entre el 7 i el 18 de setembre en les activitats d’acollida que organitzen conjuntament la universitat i l’Ajuntament de Girona. La iniciativa arriba a la quarta edició amb l’objectiu que els alumnes de primer curs coneguin la ciutat i les possibilitats que tenen més enllà de les aules.

Les sessions començaran als mateixos centres universitaris i continuaran amb un recorregut a peu fins a L’Estació Espai Jove, on es desenvoluparan les activitats. Els participants hi podran conèixer recursos, serveis i propostes de Girona vinculades a àmbits com la cultura, l’associacionisme o les oportunitats formatives i professionals.

La iniciativa busca facilitar l’arribada dels nous alumnes a la universitat, però també afavorir que estableixin vincles amb Girona des de l’inici del curs. L’Ajuntament i la UdG defensen que la vida universitària no es limita a la formació acadèmica i que participar en activitats i projectes de la ciutat pot permetre als estudiants ampliar interessos, adquirir competències i relacionar-se amb altres joves.

Reforçar el vincle entre la UdG i la ciutat

El regidor de Joventut i Ciutat Universitària, Àdam Bertran, ha destacat que en els darrers cursos s’ha reforçat la relació entre la universitat i Girona. «Volem que els joves que arriben a Girona per estudiar la sentin seva des del primer dia», ha afirmat. Segons Bertran, la participació d’uns 2.300 alumnes per quart any consecutiu mostra la continuïtat d’una iniciativa que el consistori emmarca en la voluntat de construir un «Campus Girona» que vagi més enllà dels recintes universitaris.

En la mateixa línia, el vicerector d’Estudiants de la UdG, Robert Martí Marly, considera que començar la universitat implica també «descobertes i noves experiències» fora de les facultats. Martí ha defensat que les activitats permeten als alumnes conèixer des del primer moment les possibilitats de participació que ofereix Girona.

Notícies relacionades

L’activitat es va posar en marxa fa quatre cursos i forma part de les accions conjuntes de l’Ajuntament i la UdG per acostar la comunitat universitària a la vida de la ciutat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
  2. L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
  3. El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
  4. Mor un ciclista en un accident a Cabanelles
  5. Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
  6. Rescaten un excursionista severament indisposat en una ruta a Queralbs
  7. Cárcel: “Jo volia quedar-me amb tota la plantilla sabent que, d’entrada, no se’n volia quedar cap”
  8. Els quatre restaurants més populars de Girona per a la tornada a la rutina

Uns 2.300 estudiants de primer curs participaran en l’acollida de la UdG i l’Ajuntament

Uns 2.300 estudiants de primer curs participaran en l’acollida de la UdG i l’Ajuntament

Roses aprova el projecte per instal·lar 38 noves càmeres de videovigilància

Roses aprova el projecte per instal·lar 38 noves càmeres de videovigilància

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

Quique Álvarez: "Estic content amb la plantilla; l'equip realment està pensant en el Girona i en fer un bon any"

Quique Álvarez: "Estic content amb la plantilla; l'equip realment està pensant en el Girona i en fer un bon any"

Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes

Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes

La Costa Brava, l’amagatall d’un fugitiu turc condemnat a 26 anys per dos intents d’assassinat

La Costa Brava, l’amagatall d’un fugitiu turc condemnat a 26 anys per dos intents d’assassinat

Vídeo | la detenció a Barcelona de l'home turc que va estar durant l'agost a la Costa Brava.

Aquests són els 10 aliments que ajuden a mantenir la pell jove i a retardar les arrugues

Aquests són els 10 aliments que ajuden a mantenir la pell jove i a retardar les arrugues
Tracking Pixel Contents