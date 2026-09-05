Girona fa un pas més en l’adequació del Xalet de Sant Narcís per acollir Serveis Socials
L’Ajuntament licita per 26.900 euros la connexió de fibra òptica de l’immoble, que també tindrà usos veïnals i comunitaris
Després de posar en marxa aquest estiu les primeres actuacions d’adequació del Xalet de Sant Narcís, l’Ajuntament de Girona fa un nou pas per preparar l’edifici per als usos previstos. El consistori ha tret a licitació els treballs per connectar l’immoble amb fibra òptica a partir de la canalització existent que dona servei al Centre Cívic de Sant Narcís, a la plaça de l’Assumpció. L’actuació té un pressupost de 26.908,43 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució d’un mes. La documentació municipal considera aquesta connexió «imprescindible» perquè l’equipament disposi d’una xarxa estable, segura i d’alta capacitat, necessària per al funcionament dels serveis municipals que s’hi traslladaran, especialment els vinculats a Serveis Socials i l’atenció ciutadana. Ara mateix, l’edifici no pot connectar-se directament a la xarxa municipal de fibra perquè no disposa de la infraestructura necessària.
Futur espai de Serveis Socials
La nova licitació dona continuïtat a les obres que ja van començar aquest estiu al número 59 de l’avinguda de Sant Narcís. La previsió municipal és convertir l’immoble en la porta d’entrada dels Serveis Socials de Girona, des d’on es facilitarà l’accés de la ciutadania als diferents recursos d’atenció social. El nou equipament permetrà demanar cita per ser atès presencialment pels Equips d’Atenció Social Bàsica, el Servei d’Atenció a la Gent Gran i Dependència i l’Oficina Municipal d’Habitatge. També està previst que hi funcioni el servei d’atenció i orientació a les famílies.
La finca, però, no tindrà únicament usos municipals. Una part es reservarà per a activitats veïnals i comunitàries que ara es programen al Centre Cívic de Sant Narcís. Aquesta és una reivindicació que l’Associació de Veïns del barri havia plantejat durant anys amb l’objectiu de disposar de més espais i descarregar un centre cívic que concentra bona part de l’activitat de les entitats.
Una finca cedida per 30 anys
La incorporació d’usos veïnals prové d’un acord del govern municipal d’aleshores, format per Junts i ERC, amb Guanyem Girona dins del paquet que va permetre aprovar els pressupostos del 2020. La previsió inicial era destinar la finca exclusivament a usos socials, però posteriorment s’hi va afegir aquesta vessant ciutadana.
El Xalet havia acollit els serveis territorials del Departament de Justícia de la Generalitat fins que el Govern va concentrar bona part dels seus serveis a la seu de l’antic hospital de Santa Caterina, l’any 2010. Des de llavors, l’immoble havia quedat sense activitat. El 2023, la Generalitat el va cedir a l’Ajuntament mitjançant una mutació demanial per 30 anys, fet que va permetre al consistori començar a definir-ne els nous usos. Es tracta d’una finca de caràcter senyorial situada a tocar de la plaça de Montserrat, el parc Central i la plaça de l’Assumpció. Té 703 metres quadrats, dels quals 449 corresponen a superfície construïda, distribuïda entre planta baixa i primer pis, i disposa també d’un pati exterior que envolta l’edifici.
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