Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
Els veïns denuncien la presència "pràcticament diària" d’una persona als espais comunitaris de diversos edificis, on asseguren haver trobat xeringues, restes biològiques i desperfectes
Els veïns de la zona del Mercadal de Girona fa mesos que conviuen amb una situació que, asseguren, s’ha agreujat considerablement durant les darreres setmanes. Una persona accedeix de manera reiterada i sense autorització als espais comunitaris dels immobles, on els residents denuncien que consumeix drogues, passa les nits i, en alguns moments, també hi ha arribat a fer les seves necessitats.
El problema, segons expliquen els veïns, es repeteix des del passat mes de maig i s'ha anat fent persistent amb el pas de l'estiu. Durant els darrers mesos han trobat en abundant mesura xeringues usades, compreses i altres restes amb evidències de sang, així com orina i altres residus. També denuncien desperfectes en elements de les instal·lacions, com ara lluminàries i botoneres dels ascensors. "La impotència és brutal", comenten resignats.
La situació preocupa especialment perquè es tracta d’espais necessari per sortir i entrar a l'edifici. «Alguna vegada hem hagut de saltar, de manera literal, a la persona», expliquen els veïns, que asseguren que la presència de xeringues i restes biològiques genera una preocupació afegida, especialment en el cas de les famílies amb nens.
Accés a zones privades
Els episodis, però, no s'haurien limitat als espais comuns situats a les plantes baixes. Segons els veïns, en diverses ocasions la persona ha pujat fins a les plantes dels habitatges, ha trucat als timbres dels domicilis durant la nit i ha demanat diners als residents. Aquesta situació ha anat generant una sensació creixent d’inseguretat entre els veïns. Alguns asseguren tenir por de coincidir amb aquesta persona a les escales o als ascensors, especialment durant la nit, i expliquen que han modificat alguns dels seus hàbits quotidians per intentar evitar aquests episodis.
«Ja no vivim els espais comuns amb normalitat», resumeixen. Els residents expliquen que estan més pendents de qui hi ha a les escales, procuren mantenir els accessos tancats i viuen amb la sensació que han d'estar alerta quan entren o surten de casa. "Paguem unes places de pàrquing que valen 150 euros i ens fa por accedir-hi", expliquen.
Queixa formal a l’Ajuntament
Davant l'agreujament del problema, els veïns han presentat una queixa formal a l'Ajuntament de Girona. Arran d’aquesta reclamació, la Policia Municipal es va posar en contacte amb els residents i els va comunicar que incrementaria la freqüència de pas dels agents per la zona. Els veïns valoren positivament aquesta resposta, però consideren que, després de mesos d'incidències, cal una actuació que permeti posar fi a una situació que, segons denuncien, ja condiciona la seva vida quotidiana.
La seva petició és recuperar la normalitat als espais comunitaris i poder utilitzar les escales, els ascensors i els accessos als habitatges amb seguretat. Consideren que el problema ha deixat de ser un fet puntual i afecta diversos edificis de la zona. «No busquem assenyalar una persona concreta», remarquen els veïns. El que volen és posar el focus en una situació que, asseguren, afecta la seguretat, la salubritat i la convivència dels residents i que fa mesos que es repeteix al Mercadal.
Un problema general
Els veïns asseguren, a més, que el mateix problema afecta altres immobles de l'entorn. La seva preocupació és que, sense una solució de fons, la situació simplement es traslladi d'un edifici a un altre i aquests espais acabin convertint-se en punts habituals de consum i estada. Un dels blocs de pisos afectats per la mateixa situació, a l'avinguda Jaume I, ha optat per contractar seguretat privada per conviure més tranquils. En total els suposa una despesa de 1.300 euros al mes perquè una empresa privada, dues vegades cada nit, vetlli per la seguretat dels veïns. Diari de Girona ha intentat contactar amb l’Ajuntament de Girona per obtenir més informació sobre els fets, però no n’ha obtingut resposta.
El seguiment de la Policia Municipal de Girona s'ha notat, malgrat estar lluny de posar fi a la situació. Els veïns asseguren que els agents han intervingut en diverses ocasions després de rebre avisos i que s'han desplaçat fins als edificis per fer sortir la persona. També s'han presentat denúncies al llarg dels darrers mesos. Tot i les intervencions, però, els residents expliquen que la situació es repeteix: la persona acaba tornant als edificis i els episodis es tornen a produir.
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