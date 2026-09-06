Concentració a Girona per garantir la correcta gestió de les colònies felines: "No pararem fins que aquest problema hagi acabat"
Gairebé un centenar d'activistes denuncien que els ajuntaments gironins no apliquen la normativa vigent per a la gestió de les colònies de gats
Diverses associacions i fundacions animalistes de les comarques gironines s’han concentrat aquest diumenge a Girona per reclamar als ajuntaments que compleixin la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals, especialment en la gestió de les colònies de gats comunitaris. La mobilització ha començat a les dotze del migdia a la plaça de la Independència i ha recorregut diferents carrers de la ciutat fins a arribar, dues hores més tard, a la plaça del Vi. Allà s’ha llegit un manifest en què les entitats han insistit que la seva principal demanda és que les administracions locals compleixin la normativa vigent.
La protesta ha estat promoguda per la Federació Animalista de les Comarques de Girona (FACGI) i s’ha sumat a una convocatòria que s’ha fet en 38 territoris diferents de l’Estat, principalment capitals de província. L’organització ha venut 95 samarretes preparades per a la mobilització, una xifra que situa l’assistència al voltant del centenar de persones. Durant l’acte, els manifestants han reivindicat una major implicació dels consistoris en la cura i el control de les colònies felines i han posat el focus en les responsabilitats que els atribueix la legislació estatal.
La Llei 7/2023 estableix que els ajuntaments han de gestionar i controlar de manera ètica les colònies felines dels seus municipis. Entre altres mesures, la normativa contempla l’esterilització dels animals, la identificació mitjançant microxip registrat a nom de l’administració local i l’elaboració de programes específics per garantir-ne la protecció, l’alimentació i el control sanitari. Les entitats convocants consideren, però, que aquestes obligacions encara no es compleixen de manera generalitzada i reclamen que els consistoris posin en marxa els plans de gestió previstos.
Marta López Leal, presidenta de Bisbalgat i secretària de la FACGI, ha denunciat que bona part de la responsabilitat acaba recaient actualment sobre tercers. “Ho estem pagant tot les alimentadores i associacions de gats, i és obligació completament d’ells”, ha afirmat. López Leal també ha reclamat que els ajuntaments facilitin identificacions a les persones que s’encarreguen de les colònies i creïn espais específics per als animals, a més de garantir que els programes d’esterilització tinguin continuïtat.
Segons la secretària de la FACGI "cap Ajuntament de la província està gestionant bé les colònies", i assegura que tant la Diputació de Girona, com el Ministeri i la Generalitat, atorguen subvencions per garantir la llei, "malgrat que els Ajuntaments no la demanin". López posa el focus en les possibles conseqüències: "Si seguim així no s'acabaran mai les colònies de gats, tots els animals de companyia han de tenir casa i família".
En el cas de Girona, l’Ajuntament va detectar aquest mes d’agost 800 gats que viuen al carrer repartits en 78 colònies arreu del municipi. El consistori també va aprovar recentment el Programa de Gestió de Colònies Felines de gats comunitaris, una eina destinada a regular la cura i el control d’aquests animals. Les dades posen sobre la taula la dimensió del fenomen a la ciutat i expliquen, en part, el protagonisme que ha tingut Girona en la mobilització d’aquest diumenge.
Les entitats animalistes, però, avisen que la concentració no serà un acte puntual. López Leal ha assegurat que aquesta és “la primera de moltes” mobilitzacions, que convocaran una anualment, i que estudiaran organitzar concentracions davant dels ajuntaments que considerin que no compleixen la regulació. L’objectiu, segons els convocants, és mantenir la pressió sobre les administracions fins que la gestió de les colònies felines s’ajusti a les obligacions que fixa la llei.
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