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Girona comparteix el seu model de turisme amb una delegació del Japó

L’Associació pel Desenvolupament de la prefectura d’Ibaraki ha fet parada a Girona, després de visitar diferents ciutats europees

La sessió d'avui a l’Ajuntament de Girona.

La sessió d'avui a l’Ajuntament de Girona. / Ajuntament de Girona

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Andreu Coll

Andreu Coll

Girona

L’Ajuntament de Girona ha rebut un grup de tècnics municipals de diferents ciutats del Japó, integrats en l’Associació pel Desenvolupament de la prefectura d’Ibaraki, amb l’objectiu d’analitzar l’estratègia local de promoció, desestacionalització i equilibri urbà. Durant la trobada, els representants nipons —que es troben en un viatge d’estudi per diverses ciutats europees— han conegut de primera mà les polítiques municipals per compaginar l’èxit de la marca turística amb la preservació de la identitat i la qualitat de vida en el barri vell.

La trobada ha servit per exposar el model gironí, que destaca per la combinació d’esdeveniments culturals i esportius com a motors de projecció internacional, com també les polítiques actuals de regulació i dinamització de l’entorn urbà i comercial.

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