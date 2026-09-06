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Girona FM estrena la temporada 2026-27 reforçant el seu paper de servei públic local

Girona FM inicia la nova temporada el 14 de setembre amb l'objectiu de consolidar-se com a servei públic, millorant la cobertura de l'actualitat política, cultural i esportiva

Imatge d'arxiu d'una retransmissió radiofònica

Imatge d'arxiu d'una retransmissió radiofònica / Girona FM

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Redacció

Redacció

Girona

Girona FM posa en marxa a partir del dilluns 14 de setembre la programació de la temporada 2026-27 amb la voluntat de reforçar el seu paper com a servei públic de comunicació de la ciutat. La nova temporada manté l'aposta pels continguts informatius, de servei i de divulgació local, en un any en què l’actualitat de Girona serà especialment potent en àmbits com el polític, el cultural o l’esportiu.

Per reforçar aquest aspecte, s’han ampliat els continguts informatius en la franja matinal, que continuarà sent l'eix principal de la programació local en directe, entre les 9 h i les 12 h. L’espai “El primer cafè” incorporarà aquesta temporada les entrevistes d’actualitat i els representants polítics de Girona, mentre que “La tertúlia de Girona FM” continuarà sent el reflex de les opinions i l’anàlisi de què passa a la ciutat, sota la batuta de Jordi Grau i amb una vuitantena de tertulians i tertulianes habituals. Finalment, Saïd Sbai continuarà donant veu al teixit associatiu, cultural, econòmic i ciutadà de Girona en el magazín “Els 4 rius”.

Les principals novetats

Com a novetat destacada, “L’informatiu de Girona FM”, amb Pau Villafañe, passa a emetre’s a les 13 h, avançant una hora la seva emissió habitual, i ampliant també els continguts del que passa tant a la ciutat com al conjunt de les comarques gironines.

Una altra de les grans novetats de la temporada és la incorporació a la graella del nou programa de La Xarxa “La Rambla 54”, que s'emetrà de 16 h a 17 h i connectarà l'actualitat dels diferents territoris de Catalunya a través de les emissores locals que formen part de La Xarxa. La nova temporada manté els mateixos programes i equips que la temporada passada, però incorporarà també novetats en els continguts.

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La previsió és també introduir novetats en la programació en les setmanes vinents, com ara les retransmissions esportives. En aquest sentit, la cadena continuarà apostant per la producció de continguts propis i per la seva adaptació als nous formats digitals.

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