Girona FM estrena la temporada 2026-27 reforçant el seu paper de servei públic local
Girona FM inicia la nova temporada el 14 de setembre amb l'objectiu de consolidar-se com a servei públic, millorant la cobertura de l'actualitat política, cultural i esportiva
Girona FM posa en marxa a partir del dilluns 14 de setembre la programació de la temporada 2026-27 amb la voluntat de reforçar el seu paper com a servei públic de comunicació de la ciutat. La nova temporada manté l'aposta pels continguts informatius, de servei i de divulgació local, en un any en què l’actualitat de Girona serà especialment potent en àmbits com el polític, el cultural o l’esportiu.
Per reforçar aquest aspecte, s’han ampliat els continguts informatius en la franja matinal, que continuarà sent l'eix principal de la programació local en directe, entre les 9 h i les 12 h. L’espai “El primer cafè” incorporarà aquesta temporada les entrevistes d’actualitat i els representants polítics de Girona, mentre que “La tertúlia de Girona FM” continuarà sent el reflex de les opinions i l’anàlisi de què passa a la ciutat, sota la batuta de Jordi Grau i amb una vuitantena de tertulians i tertulianes habituals. Finalment, Saïd Sbai continuarà donant veu al teixit associatiu, cultural, econòmic i ciutadà de Girona en el magazín “Els 4 rius”.
Les principals novetats
Com a novetat destacada, “L’informatiu de Girona FM”, amb Pau Villafañe, passa a emetre’s a les 13 h, avançant una hora la seva emissió habitual, i ampliant també els continguts del que passa tant a la ciutat com al conjunt de les comarques gironines.
Una altra de les grans novetats de la temporada és la incorporació a la graella del nou programa de La Xarxa “La Rambla 54”, que s'emetrà de 16 h a 17 h i connectarà l'actualitat dels diferents territoris de Catalunya a través de les emissores locals que formen part de La Xarxa. La nova temporada manté els mateixos programes i equips que la temporada passada, però incorporarà també novetats en els continguts.
La previsió és també introduir novetats en la programació en les setmanes vinents, com ara les retransmissions esportives. En aquest sentit, la cadena continuarà apostant per la producció de continguts propis i per la seva adaptació als nous formats digitals.
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