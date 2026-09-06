Relleu a la Fundació GironaEst: «Cal actuar des de dins del barri»
Jaume Sanabras deixa la presidència després de set anys al capdavant de la fundació, però continuarà vinculat a l’entitat com a president d’honor
Xavier Poch assumeix la presidència de la Fundació GironaEst amb la voluntat de donar continuïtat a la feina impulsada durant els darrers anys per Jaume Sanabras i amb un horitzó clar, consolidar un projecte que l’entitat planteja «a 30 anys vista». Sanabras tanca així una etapa de set anys com a president, tot i que seguirà formant part del Patronat com a president d’honor.
Poch ja formava part del projecte i havia liderat l’àrea d’Educació. La seva vinculació amb Girona Est, però, ve de més enrere. Va passar bona part de la infantesa i la joventut en una casa familiar situada a Mas Ramada, un fet que assegura que va pesar a l’hora d’implicar-se en la fundació i que també ho ha fet ara en assumir-ne la presidència.
El nou president evita plantejar el canvi com una ruptura. «La meva presidència no s’ha de llegir en clau de lideratge, sinó més aviat en clau de relleu i continuïtat», afirma. Poch defensa el caràcter «coral» de GironaEst i considera important que els càrrecs no es perpetuïn i que els diferents membres del Patronat assumeixin responsabilitats al llarg del temps.
La nova etapa servirà per consolidar els projectes educatius, esportius i culturals que ja desenvolupa GironaEst i reforçar l’estructura professional que s’encarrega del dia a dia de l’entitat. Entre les principals prioritats apareix la Casa de les Arts, que vol convertir una casa dels anys setanta situada al cor del barri en la seu de la fundació i en un espai de referència per als seus veïns.
La intenció és que l’equipament aculli activitats per als joves, però també per als adults i persones d’altres punts de Girona. Poch considera que les necessitats que van motivar la creació de la fundació continuen presents i situa entre els grans objectius aconseguir que els infants i joves de Girona Est disposin de les mateixes oportunitats que els de la resta de la ciutat.
«Des de dins»
Per aconseguir-ho, defensa una actuació continuada sobre el terreny i una major implicació de les administracions, les empreses i la societat civil. «No es resol amb actuacions puntuals i des de fora del propi barri, sinó que cal actuar des de dins i amb presència contínua i propera», sosté.
El relleu posa fi a set anys de Jaume Sanabras com a president, després de dos anys previs dedicats a impulsar la creació de GironaEst. La iniciativa va néixer arran de la seva experiència com a voluntari de Càritas fent reforç acadèmic amb joves del barri. Allà, explica, va comprovar el talent que hi havia, però també la desigualtat d’oportunitats respecte d’altres zones de Girona.
Sanabras va contactar aleshores amb una trentena d’empresaris per posar en marxa activitats que cobrissin les hores entre la sortida de l’escola i el vespre. Actualment, la fundació compta amb prop de 70 empresaris implicats i desenvolupa iniciatives de futbol, bàsquet, dansa, teatre, música, reforç acadèmic i arts plàstiques, a més de sortides, campus d’estiu, beques i mentories.
L’expresident destaca com un dels principals avenços la implicació progressiva de les famílies i recorda el cas d’un alumne amb un elevat absentisme que va començar a anar regularment a l’escola després d’incorporar-se a l’activitat de futbol. «El somriure d’un sol nen o nena ens compensa sobradament totes les hores de voluntariat», assegura.
«S’estima molt el barri»
Sanabras considera que després de set anys era el moment de facilitar el relleu per evitar personalismes. Continuarà treballant des del Patronat i avala Poch per la seva trajectòria dins l’entitat i el seu coneixement de Girona Est: «S’estima molt el barri i l’ha trepitjat molt. I per a mi això està per sobre de tot».
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