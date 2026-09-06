Santa Eugènia celebra el Sant Pebrot amb prop de 300 comensals i deu arrossos
L'Associació de Veïns de Santa Eugènia recupera la celebració, que ja arriba a la seva quarta edició amb gran participació veïnal
Amb l’inici de les festes de Santa Eugènia, el Sant Pebrot arriba al barri gironí. Deu arrossos, prop de 300 comensals i una plaça plena de veïns han tornat a convertir l’inici de les celebracions en un èxit. Aquest diumenge, la quarta edició de la celebració ha omplert el parc de Núria Terés i Bonet de música i ambient popular.
Al migdia, els arrossaires participants han començat a tirar els arrossos. Cap a quarts de dues, les persones que havien comprat el tiquet ja podien començar a omplir els plats. Alguns dels arrossaires fa anys que participen en la jornada, que cada edició aconsegueix reunir més veïns. "Cada any anem a més. La gent està molt satisfeta. Estem fent barri", explica Maria Carme Ferrer, membre de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter i una de les portaveus de l’acte.
Albert Quintana, membre de la comissió i també portaveu de la festa, ha afegit que la celebració és també una eina per posar en valor les hortes. L’aigua, el manteniment dels espais i l’existència de parcel·les abandonades són algunes de les preocupacions que els organitzadors volen fer visibles. Per aquest motiu, el programa d’enguany també ha inclòs una ruta per donar a conèixer aquests espais i explicar els reptes que afronten.
Glosa Girona ha posat música i paraules a la sobretaula amb versos propis. També han fet un homenatge al Sant Pebrot tot entonant un vers sobre la festa.
Una festa recuperada
El nom de Sant Pebrot neix d’una antiga tradició de Santa Eugènia vinculada a Sant Cristòfol, patró dels hortolans. La festa havia estat molt popular abans de la Guerra Civil i era considerada la festa petita de l’antic poble. Sant Cristòfol estava estretament relacionat amb les hortes regades pel Ter i la celebració tenia lloc tradicionalment a l’estiu. Amb el temps, la celebració va passar a ser coneguda popularment com a Sant Pebrot. "Les verdures que es veien més són els pebrots i es va acabar dient la festa del pebrot", explica Ferrer. La festa va desaparèixer després de la Guerra Civil, tot i que hi ha hagut intents anteriors de recuperar-la. La versió actual de la festa va començar el 2023 de la mà de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter i la Comunalitat del Güell, amb la col·laboració del Centre Cívic de Santa Eugènia. Des d’aleshores, ha anat consolidant-se dins el programa de la Festa Major. "Vam decidir recuperar aquesta tradició antiga que s’havia perdut i adaptar-la a aquest temps actual", resumeix Quintana.
L’adaptació té un component clarament comunitari. L’organització vol que el Sant Pebrot sigui una festa oberta a tothom i que hi participin les diferents entitats del barri. "El que volem és que sigui representativa de tot el barri i que alhora reivindiqui l’espai de les hortes", expliquen els organitzadors. "D’altra banda, l’arròs forma part de la gastronomia de molts llocs arreu del món, llavors aquí tenim molta varietat i hi participa gent d’altres cultures", afegeix Quintana.
Després de quatre edicions, el creixement de la proposta fins i tot ha fet que l’organització es plantegi un canvi per a l’any vinent: separar el Sant Pebrot de la Festa Major. La idea és poder consolidar una festa que, quatre anys després de la seva recuperació, s’ha convertit en una jornada destacada per al barri.
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