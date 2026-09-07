Els docents gironins avisen que segueixen "en lluita" i preparen una mobilització unitària pel primer dia de curs
Els sindicats asseguren que porten "tot l'estiu recollint les mancances" de l'escola pública
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Els sindicats educatius es mobilitzaran aquest dimarts 8 de setembre, primer dia de curs, a la ciutat de Girona i avisen al Departament d'Educació que segueixen "en lluita". "El curs no pot començar amb normalitat", ha explicat el portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona, Robert Pastor. Per això la protesta arrencarà a dos quarts de nou del matí amb un esmorzar popular a Fontajau i una hora més tard hi haurà una manifestació fins a plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats asseguren que porten "tot l'estiu recollint les mancances" que consideren que té l'escola pública i prioritzant les demandes perquè el Govern les satisfaci.
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