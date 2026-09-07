Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Jubilats feinaGirona FCFundació GironaEstTransgourmetPebrots EmpordàAgenda Girona
instagramlinkedin

Els docents gironins avisen que segueixen "en lluita" i preparen una mobilització unitària pel primer dia de curs

Els sindicats asseguren que porten "tot l'estiu recollint les mancances" de l'escola pública

El portaveu d'USTEC a les comarques gironines, Robert Pastor, i el responsable de la Intersindical a Girona, Jorge Morales, davant de l'escola Eiximenis en la presentació de la mobilització que faran per l'inici de curs

El portaveu d'USTEC a les comarques gironines, Robert Pastor, i el responsable de la Intersindical a Girona, Jorge Morales, davant de l'escola Eiximenis en la presentació de la mobilització que faran per l'inici de curs / Aleix Freixas (ACN)

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

Els sindicats educatius es mobilitzaran aquest dimarts 8 de setembre, primer dia de curs, a la ciutat de Girona i avisen al Departament d'Educació que segueixen "en lluita". "El curs no pot començar amb normalitat", ha explicat el portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona, Robert Pastor. Per això la protesta arrencarà a dos quarts de nou del matí amb un esmorzar popular a Fontajau i una hora més tard hi haurà una manifestació fins a plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats asseguren que porten "tot l'estiu recollint les mancances" que consideren que té l'escola pública i prioritzant les demandes perquè el Govern les satisfaci.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
  2. Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
  3. Quins Pebrots, l'epicentre del picant a l'Empordà: “A les visites, comencen plorant i acaben rient”
  4. Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
  5. Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
  6. Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
  7. Relleu a la Fundació GironaEst: «Cal actuar des de dins del barri»
  8. Més de 2.300 gironins compatibilitzen la pensió de jubilació amb una feina

VÍDEO | Concentració a Girona per garantir la correcta gestió de les colònies felines

Els docents gironins avisen que segueixen "en lluita" i preparen una mobilització unitària pel primer dia de curs

Els docents gironins avisen que segueixen "en lluita" i preparen una mobilització unitària pel primer dia de curs

La Generalitat deixa sense targetes moneder més de 8.000 famílies en situació d'extrema vulnerabilitat

La Generalitat deixa sense targetes moneder més de 8.000 famílies en situació d'extrema vulnerabilitat

Mirar enrere per continuar impulsant el futur

Mirar enrere per continuar impulsant el futur

Els Aiguamolls de l'Empordà assoleixen una xifra "rècord" d'agró roig amb 80 parelles reproductores

Els Aiguamolls de l'Empordà assoleixen una xifra "rècord" d'agró roig amb 80 parelles reproductores

La ultradreta alemanya arrasa a Saxònia-Anhalt i s’acosta a la majoria absoluta

La ultradreta alemanya arrasa a Saxònia-Anhalt i s’acosta a la majoria absoluta

Sis espectacles exhaurits en el primer cap de setmana de venda de Temporada Alta

Sis espectacles exhaurits en el primer cap de setmana de venda de Temporada Alta

Dejan Kamenjasevic: "Dubai Basketball és una història que va començar de zero"

Dejan Kamenjasevic: "Dubai Basketball és una història que va començar de zero"
Tracking Pixel Contents