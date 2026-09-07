L’Ajuntament de Girona impulsa un nou marc de treball amb la Coordinadora d’ONG Solidàries per a l'any vinent
L’alcalde Lluc Salellas i el copresident de la federació, Àngel Vàzquez, han signat un protocol d’actuació que fixarà les bases per segellar un conveni formal l’any vinent
L’Ajuntament de Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries han fet un pas endavant per blindar els drets socials a la ciutat. L’alcalde, Lluc Salellas i Vilar, i el copresident de la federació d’entitats, Àngel Vàzquez, han signat aquest dilluns un protocol d’actuació que s'ha de convertir en la base d’un futur conveni de col·laboració de cara a l'any vinent. Aquest nou acord arriba després de la creació d’un espai bilateral que ha permès definir noves formes de suport a les entitats membres i aprofundir en l’objectiu compartit de treballar per la justícia social. A l’acte de signatura també hi han assistit la regidora de Cooperació, Amy Sabaly, i el també copresident de la Coordinadora, Ramon Puig.
El nou protocol busca enfortir els lligams entre la federació i el consistori mitjançant una metodologia de treball transversal. D'aquesta manera, es recullen diverses vies de col·laboració directa amb cinc àrees clau de l'administració gironina: Cooperació, Educació, Cultura, Joventut i Igualtat i Justícia Social. Entre les accions principals que es volen impulsar destaquen la promoció de campanyes de sensibilització, l'educació per a la ciutadania global i la incidència pública orientada a la defensa dels drets humans. El document també recull la voluntat d’establir mecanismes d'assessorament, formació continuada i facilitació de recursos de suport tècnic per a les entitats gironines.
Durant la firma, l’alcalde Lluc Salellas ha subratllat que la Coordinadora és una entitat de referència a la ciutat i a les comarques gironines en matèria de solidaritat i cooperació internacional, i ha afirmat que aquest protocol formalitza el compromís municipal de consolidar la col·laboració en finalitats d'interès públic. Per la seva banda, Àngel Vàzquez ha reivindicat la rellevància estratègica i política d’assolir aquest conveni amb les institucions, qualificant l'acord com un pas ferm per assolir els objectius comuns en cooperació i per posar en valor la feina diària que fan ambdues parts a Girona.
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