Les escoles Balandrau, Domeny i Taialà de Girona estrenen un projecte conjunt d’extraescolars
L’Ajuntament calcula que podrà bonificar un 70% del cost a una cinquantena d’infants en situació de vulnerabilitat econòmica i preveu cinc monitors de suport
Les escoles Balandrau, Domeny i Taialà estrenaran aquest curs un projecte conjunt d’activitats extraescolars impulsat per l’Ajuntament de Girona que, a partir de l’octubre, permetrà que els alumnes dels tres centres participin en propostes organitzades per qualsevol de les tres associacions de famílies d’alumnes (AFA). La iniciativa neix com una prova pilot per ampliar l’oferta i reduir les desigualtats en l’accés a les activitats fora de l’horari lectiu, que, segons ha explicat la regidora d’Educació, Queralt Vila, poden arribar a representar unes 6.000 hores de diferència entre un infant que hi participa i un altre que no.
El programa s’adreça a tot l’alumnat d’I3 fins a sisè de primària i funcionarà d’octubre a maig. Les inscripcions ja estan en marxa a través de les AFA. La principal novetat és que les extraescolars deixen d’estar vinculades exclusivament al centre on estudia cada infant. Així, un alumne de Taialà podrà apuntar-se a una activitat que es faci a Domeny o Balandrau, i el mateix passarà entre la resta de centres. La fórmula també busca facilitar que tirin endavant activitats que fins ara podien quedar-se sense prou inscrits en una sola escola. En agrupar la demanda dels tres centres, les AFA podran oferir un ventall més ampli de propostes i aprofitar millor els espais disponibles. Vila ha destacat que «és un projecte que fa barri, que fa comunitat, que fa molta xarxa» i que permet superar les activitats aïllades de cada centre per generar una oferta compartida al conjunt de la zona.
Bonificacions i monitors de suport
Una de les potes del projecte és facilitar l’accés a les extraescolars als infants que poden tenir més dificultats per participar-hi. L’Ajuntament calcula que podrà cobrir el 70% del cost de l’activitat a una cinquantena d’infants en situació de vulnerabilitat econòmica. La previsió s’ha fet a partir de les dades dels centres, tot i que Vila ha remarcat que la xifra no serà un límit estricte si apareixen més necessitats. El consistori també preveu inicialment cinc monitors de suport per a alumnes que, més que una dificultat econòmica, necessitin un acompanyament específic per poder seguir l’activitat. El nombre de professionals es podrà ampliar en funció de les necessitats que es detectin durant el curs.
La regidora ha defensat que les activitats fora de l’horari lectiu són també espais d’aprenentatge, socialització, creativitat i descoberta d’aficions i talents. «Volem tenir més activitats a l’Esquerra del Ter, que estiguin més ben consolidades i sobretot que siguin accessibles a tots els infants», ha afirmat. El projecte forma part, segons Vila, de les actuacions municipals encaminades a reduir les desigualtats educatives més enllà de les hores de classe.
Activitats repartides entre les tres escoles
Les propostes es faran de dilluns a divendres a la tarda i es distribuiran entre els tres centres en funció dels espais disponibles. Domeny i Taialà disposen d’instal·lacions amb més capacitat, mentre que Balandrau té més limitacions d’espai. Aquesta coordinació permetrà que activitats impulsades per una AFA es puguin desenvolupar físicament en una altra escola. És el cas del circ, una proposta que havia ofert Balandrau i que es podrà fer a Taialà aprofitant les seves instal·lacions.
L’oferta inclou activitats d’art, música, teatre, circ, danses urbanes, esport, robòtica i programació, entre altres propostes, adaptades a les diferents edats. Les AFA s’encarreguen d’organitzar-les a partir de les demandes de les famílies i el projecte compta també amb la participació de les direccions de Balandrau, Domeny i Taialà, els serveis municipals d’Educació i Serveis Socials i la Taula Educativa de l’Esquerra del Ter.
L’Ajuntament ha escollit aquesta zona de Girona per iniciar la prova perquè és un àmbit delimitat, amb els agents educatius identificats i una dinàmica de treball conjunta ja establerta. La voluntat, però, és que el model no es quedi en aquestes tres escoles. Vila ha avançat que l’objectiu és «anar creixent amb més escoles, més AFA i més barris» durant els pròxims anys. Aquest primer curs servirà per provar el funcionament del sistema i ajustar els procediments abans de plantejar-ne l’extensió a altres punts de la ciutat.
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