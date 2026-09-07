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El PSC denuncia brutícia al carrer Ferran Agulló: «Aquesta no pot ser la imatge de Girona»

Els socialistes reclamen uns carrers «nets, cuidats i dignes» i critiquen la manca de manteniment de l’espai públic

Residus acumulats al costat dels contenidors del carrer Ferran Agulló de Girona.

Residus acumulats al costat dels contenidors del carrer Ferran Agulló de Girona. / Cedida

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

El PSC de Girona ha tornat a posar el focus en l’estat de neteja de la ciutat després de denunciar l’acumulació de residus al carrer Ferran Agulló. El grup municipal ha difós una imatge en què es poden veure deixalles escampades per la vorera, al costat d’una bateria de contenidors.

Els socialistes consideren que l’escena reflecteix un problema que va més enllà d’aquest punt concret. «La brutícia i la deixadesa continuen», han lamentat, i asseguren que el carrer Ferran Agulló «torna a evidenciar una situació que ha esdevingut normal a Girona». El PSC també critica la «manca de manteniment» dels carrers i reclama una millora de l’espai públic. «Girona mereix carrers nets, cuidats i dignes», defensa la formació, que conclou que «aquesta no pot ser la imatge de la nostra ciutat».

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