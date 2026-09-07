Salt inverteix 209.000 euros en un pla d’asfaltatges que millorarà nou punts del municipi
Les obres han començat aquesta matinada al carrer Doctor Castany i es completaran de manera progressiva fins al pròxim mes de novembre
L’Ajuntament de Salt ha posat en marxa el pla d’asfaltatges del 2026, una iniciativa que preveu actuar enguany a nou punts del municipi i que suposarà una inversió global superior als 209.000 euros. L'objectiu principal d'aquesta campanya és garantir el manteniment de la via pública i resoldre diversos desperfectes estructurals en calçades, passos de vianants i guals de la vila.
Els primers treballs han arrencat aquesta mateixa matinada amb les obres per refer el pas de vianants del final del carrer Doctor Castany, a la rotonda del Mas Masó i l’avinguda de la Pau. Amb la intenció de minimitzar l'afectació al trànsit en una zona de gran mobilitat, aquestes tasques es duen a terme en horari nocturn, concretament entre les 20:00 hores i les 6:00 hores del matí. Es preveu que els treballs en aquest punt, afectat per un esvoranc, acabin la matinada de dijous després d'una inversió d'uns 10.000 euros.
El calendari previst per l'executiu local és que les millores es vagin succeint de forma esglaonada fins al mes de novembre. Dins el bloc de reasfaltatges complets o de grans trams, el projecte contempla renovar completament el carrer Prudenci Bertrana, a més d'actuar a un tram de la plaça Catalunya situat entre Països Catalans i Mossèn Sebastià Puig, al carrer Rafael Masó entre Guilleries i Gavarres, al carril lateral de Països Catalans entre Pere Coll i Guitó i Joaquim Ruyra, i al sector del Pla de Salt. La partida per a aquests grans trams d'asfaltatge s'endú el gruix principal del pressupost, amb un cost que supera els 119.500 euros.
L'altra meitat de la campanya inclou actuacions més puntuals enfocades a l'accessibilitat i la seguretat viària, que estan pressupostades en gairebé 90.000 euros. Aquestes intervencions es localitzaran al carrer Guilleries a la cruïlla amb Doctor Ferran, al carrer Moreneta en l'encreuament amb Josep Irla, a l’avinguda de la Pau just davant de la comissaria policial, i al gual d’accés de l’aparcament que es troba a tocar del tanatori.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha destacat que la inversió en asfaltatges és molt necessària mantenir-la any rere any per garantir el manteniment de la via pública i poder anar millorant progressivament diversos punts i trams dels carrers de la Vila. En una línia semblant, el tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, ha posat en valor els més de 200.000 euros que s'inverteixen enguany, recordant que aquesta partida s'afegeix al mig milió d'euros que ja va permetre millorar trams importants de diverses vies del municipi en la campanya anterior.
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