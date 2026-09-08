Conflicte enquistat a Vilablareix per les molèsties produïdes pel cant d’un gall
Els veïns denuncien falta de descans pel cant de l’animal, segons ells, a vegades reproduït per un altaveu
El propietari del gall nega l'ús d'un altaveu i defensa la legalitat del seu galliner
Un conflicte veïnal que va començar amb els lladrucs d’uns gossos ha acabat derivant, més d’un any després, en una disputa pel cant d’un gall al carrer Farigola de Vilablareix. Diversos residents de la zona denuncien que conviuen amb les molèsties provocades per l’animal, també durant les hores de descans nocturn, i asseguren que en algunes ocasions el seu cant s’hauria reproduït a través d’un altaveu. Els afectats també afirmen que han mantingut reunions amb l’Ajuntament, han presentat diferents instàncies i han aportat vídeos, fotografies i altres proves, però consideren que el conflicte encara no ha trobat una solució definitiva.
Un origen llunyà
L’origen de la disputa, però, es remunta a una situació anterior. Tot hauria començat arran de les molèsties pels lladrucs dels gossos d’un altre resident de la zona. En aquell moment, el veí que posteriorment instal·laria el galliner a casa seva hauria intentat mediar amb el propietari dels animals per tal d’arribar a una solució. «Quan vaig veure que amb el soroll dels gossos no hi havia problema, vaig decidir fer-me un galliner a casa», explica el veí assenyalat pels afectats.
En els darrers vuit mesos, però, alguns residents asseguren que han sentit el gall tant durant el dia com en hores de descans nocturn. Els afectats sostenen, a més, que en determinades ocasions s’haurien reproduït cants de gall a través d’un altaveu abans de les vuit del matí. Una de les famílies assegura haver enregistrat alguns d’aquests episodis i haver entregat el material al consistori. El propietari del gall, però, nega rotundament aquestes acusacions i rebutja que utilitzi cap altaveu. Com a argument, explica que els Mossos d’Esquadra han anat fins a quatre vegades al seu domicili a buscar el suposat dispositiu i que no hi han trobat res. «El meu gall el tanco a les deu de la nit i el trec quan me’n vaig a treballar, al voltant de les set o les vuit del matí», explica el veí. També defensa que tot el que passa dins de casa seva és legal i rebutja que la situació pugui respondre a una voluntat de venjança pels conflictes anteriors amb els gossos. De fet, explica a Diari de Girona que té una filla amb autisme que està «encantada» amb el galliner.
Més enllà del soroll, els veïns afectats asseguren que les molèsties tenen un impacte especialment important en algunes de les persones grans que viuen al carrer, entre les quals hi ha residents amb problemes greus de salut. «No estem parlant només d’un conflicte veïnal o d’una molèstia puntual. Estem parlant de persones grans que no saben si podran dormir tranquil·les a casa seva. Els veïns afectats fa més de 40 anys que conviuen sense cap tipus de problema», expliquen.
Una solució encallada
Davant d’aquesta situació, una de les famílies afectades assegura que durant aquest temps ha mantingut diverses reunions amb l’alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, amb el Jutjat de Pau i amb l’Ajuntament, davant del qual ha presentat diferents instàncies. També assegura que altres veïns haurien expressat les seves queixes per la situació. Els afectats consideren, però, que el seguiment que s’ha fet del cas no ha estat suficient, malgrat la implicació dels Mossos d’Esquadra. En els darrers dies també han contactat amb el síndic de greuges per exposar-hi la situació.
Els veïns afectats consideren que el conflicte té una solució senzilla: evitar que la presència de l’animal continuï generant molèsties en una zona residencial. «No volem anar contra ningú. Només volem que es respecti el dret al descans. Si un únic animal provoca un problema que dura més d’un any, afecta persones grans i obliga a intervenir diferents organismes i serveis, creiem que cal prendre una decisió», manifesten. El propietari del gall, tampoc considera que el conflicte respongui a una voluntat de perjudicar els seus veïns.
Des de l'Ajuntament asseguren que es van efectuar gestions per resoldre el problema de relacions de veïnatge, i es va iniciar un expedient sancionador per la posada en funcionament d’aparells que alteren el descans veïnal en horari nocturn d’acord amb l’ordenança de civisme i convivència ciutadana, que segueix el tràmit administratiu. Els veïns asseguren que, amb la persistència del problema, ahir mateix van presentar una nova queixa firmada per fins a 27 veïns que el mateix ajuntament ha desestimat. «Ens han dit que no poden fer res», conclouen.
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