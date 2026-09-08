Girona reviurà la històrica Diada del 1976 en el seu 50è aniversari
L'Ajuntament commemora el mig segle de la primera mobilització postfranquista amb un documental basat en testimonis reals, una placa al Camp de Mart i la reedició de cartells de l'època
L'Ajuntament de Girona ha organitzat un conjunt d'actes institucionals el proper dijous 10 de setembre per commemorar el mig segle de la primera Diada Nacional de Catalunya celebrada en llibertat després de la dictadura franquista. El punt àlgid de la celebració tindrà lloc a la vigília de l'Onze de Setembre amb un homenatge directe als espais que van acollir aquella històrica concentració de 1976.
El programa arrencarà a les 19.30 h a l'Espai Cívic La Rosaleda. Aquest espai acollirà l'estrena d'un breu vídeo documental elaborat per l'Arxiu Municipal. La peça audiovisual és el resultat d'una campanya ciutadana recent que ha permès recuperar imatges, records i testimonis en primera persona d'aquells gironins que van sortir al carrer ara fa cinquanta anys per reclamar l'autonomia i les llibertats democràtiques. L'acte comptarà amb la presència d'alguns dels protagonistes reals del reportatge.
Immediatament després de la projecció, les autoritats i els assistents es traslladaran al Camp de Mart, a la mateixa Devesa, on es descobrirà una placa commemorativa en el punt exacte que va esdevenir l'epicentre del catalanisme popular l'any 1976. Com a novetat cultural, el consistori ha reeditat els cartells i postals originals d'aquella primera Diada postfranquista, que es podran passar a recollir de manera completament gratuïta a partir d'aquell mateix dijous a l'Oficina de Turisme de la ciutat.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha reivindicat la importància d'aquesta efemèride assenyalant que mantenir i transmetre la memòria de les lluites, de la repressió i de la conquesta de llibertats explica que avui Catalunya existeixi com a nació. El batlle ha afirmat que volen rendir homenatge a les persones que, en uns moments d’incertesa quan els franquistes encara ocupaven el poder, van donar la cara per reivindicar l'Onze de Setembre. Finalment, ha conclòs recordant que encara queden moltes conquestes pendents, com la independència i els Països Catalans, que es faran seguint el record de tot el que ha precedit el moment actual.
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