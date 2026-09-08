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Les gironines Nativitat Masó i Clara Fortea fan 100 anys

L’alcalde Lluc Salellas i la regidora Gemma Martínez les visiten a la Residència Creu de Palau i els entreguen un ram de flors i una carta

Clara Fortea, a l’esquerra, i Nativitat Masó, a la dreta, durant la visita de Lluc Salellas i Gemma Martínez.

Clara Fortea, a l’esquerra, i Nativitat Masó, a la dreta, durant la visita de Lluc Salellas i Gemma Martínez. / Ajuntament de Girona

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Les gironines Nativitat Masó i Clara Fortea han arribat als 100 anys. Les dues viuen actualment a la Residència Creu de Palau, on han rebut la visita de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i de la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez.

Els representants municipals les han felicitat en nom de l’Ajuntament i de la ciutat i els han fet entrega d’un ram de flors i una carta de felicitació amb motiu del centenari.A la trobada també hi ha participat el director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat a Girona, David Álvarez.

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L’acte ha servit per reconèixer les dues veïnes en una data especialment significativa i compartir amb elles la celebració dels seus cent anys.

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