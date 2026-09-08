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L'escola Dalmau Carles de Girona arrenca el curs amb tres grups nous però amb una mancança de recursos

La jornada de vaga obliga a començar el curs a mig gas, amb molts alumnes que no van a classe

Una de les classes de 6è de l'escola Dalmau Carles de Girona en el primer dia de classe

Una de les classes de 6è de l'escola Dalmau Carles de Girona en el primer dia de classe / Aleix Freixas (ACN)

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Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

L'escola Dalmau Carles de Girona ha arrencat aquest dimarts el curs escolar amb tres grups més que el juny. En concret, l'escola ha recuperat un grup a I3, un altre a I5 i ha creat un tercer grup a primer de primària. Des del centre, però, lamenten que tot aquest volum d'alumnes no vagi acompanyat de més recursos per a alumnes amb necessitats especials. Per exemple, a l'aula d'acollida els han retallat mitja jornada en comparació amb el curs passat. Malgrat tot, el curs ha arrencat amb molts menys alumnes dels que pertocaria perquè moltes famílies han optat per no portar els fills a l'escola per la vaga de docents que hi havia convocada aquest dimarts.

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