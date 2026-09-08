L'escola Dalmau Carles de Girona arrenca el curs amb tres grups nous però amb una mancança de recursos
La jornada de vaga obliga a començar el curs a mig gas, amb molts alumnes que no van a classe
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
L'escola Dalmau Carles de Girona ha arrencat aquest dimarts el curs escolar amb tres grups més que el juny. En concret, l'escola ha recuperat un grup a I3, un altre a I5 i ha creat un tercer grup a primer de primària. Des del centre, però, lamenten que tot aquest volum d'alumnes no vagi acompanyat de més recursos per a alumnes amb necessitats especials. Per exemple, a l'aula d'acollida els han retallat mitja jornada en comparació amb el curs passat. Malgrat tot, el curs ha arrencat amb molts menys alumnes dels que pertocaria perquè moltes famílies han optat per no portar els fills a l'escola per la vaga de docents que hi havia convocada aquest dimarts.
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- La Generalitat deixa sense targetes moneder més de 8.000 famílies en situació d'extrema vulnerabilitat
- Necrològiques del 7 de setembre de 2026
- Frit Ravich invertirà més de 115 milions en una nova fàbrica a Maçanet i un centre logístic a Madrid
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- El misteri del nínxol 76 de Roses: què va passar amb Julie Duée?
- Els docents desafien Educació: «És un avís»