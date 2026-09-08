Marina Garcés s'incorpora a la Universitat de Girona com a professora titular de Filosofia
La prestigiosa filòsofa i assagista reforçarà l'àrea de pensament contemporani des d'aquest setembre a Facultat de Lletres de la UdG
La filòsofa i assagista Marina Garcés s’ha incorporat aquest mes de setembre al Departament de Filosofia de la Universitat de Girona (UdG) com a nova professora titular de l’àrea de Filosofia Moral i Política, després d'haver obtingut la plaça en el concurs-oposició celebrat aquest estiu. La UdG suma així a la seva activitat docent i investigadora una de les veus més rellevants de la filosofia catalana i espanyola actual, reconeguda internacionalment per les seves aportacions en el camp de la filosofia política, la cultura crítica i la reflexió sobre els reptes socials del nostre temps.
La doctora en Filosofia Marina Garcés Mascareñas (Barcelona, 1973) té una llarga trajectòria acadèmica vinculada a la Universitat de Saragossa (UZA), on va exercir com a professora titular de filosofia, i més recentment a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com a professora agregada als Estudis d’Arts i Humanitats. El seu recorregut acadèmic s'ha combinat sempre amb un fort compromís amb la difusió social del pensament crític, un vincle que es va traduir l'any 2002 en la fundació d'Espai en Blanc. També ha impulsat projectes culturals com l’Escola de Pensament del Teatre Lliure i ha format part del claustre del Programa d’Estudis Independents del MACBA.
Com a autora d’una extensa obra assagística en català i castellà de gran projecció internacional, Garcés ha publicat llibres de referència com Un món comú (2013), Filosofia inacabada (2015), Nova il·lustració radical (2017), Ciutat Princesa (2018), El temps de la promesa (2023) i A les presons del possible (2025). La seva publicació més recent és La passió dels estranys (2025), una obra de gran impacte que ha estat distingida amb el prestigiós Premi Llibreter 2026.
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