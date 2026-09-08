La Policia Municipal de Girona deté un jove per calar foc a una moto i un contenidor
Els mateixos agents, amb ajuda de treballadors de l'empresa de neteja, van apagar les flames
La Policia Municipal de Girona va detenir divendres un jove com a presumpte autor d’un delicte de danys, en relació amb la crema d'una motocicleta al barri del Mercadal i d'un contenidor d'escombraries al Barri Vell. La policia va rebre l'avís d'un ciutadà alertant del foc a la moto i que havia vist l'autor travessar un dels ponts de l'Onyar en direcció al Barri Vell. Poc després, van rebre una segona trucada informant de contenidors cremant. Els mateixos agents de la Policia Municipal van extingir els incendis amb l’ajuda de treballadors de Girona+Neta.
Gràcies a la col·laboració ciutadana, que va informar de les característiques de la persona que estava calant foc a diferents elements, els agents de la Policia Municipal el van poder detenir com a presumpte autor d’un delicte de danys.
L'arrestat té diversos antecedents i domicili a la ciutat.
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