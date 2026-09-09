La CUP acusa d’«irresponsabilitat» i de «falta de transparència» el govern de Sant Martí Vell (ERC)
La formació critica que l’executiu no reunís els vots necessaris per aprovar un conveni amb Trànsit i que després l’Ajuntament l’anunciés inicialment com a validat
Som Poble-CUP ha carregat contra el govern de Sant Martí Vell (ERC), després del ple municipal celebrat aquest dimecres. La formació denuncia «irresponsabilitat» i «falta de transparència» de l’executiu arran d’una votació en què no va prosperar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit. El punt necessitava majoria absoluta, quatre vots dels set regidors que formen el consistori. Segons explica Som Poble-CUP, però, al ple només hi van assistir tres dels cinc membres de l’equip de govern: l’alcalde i dos regidors. L’abstenció de la CUP va fer que la proposta no aconseguís els quatre vots necessaris.
La formació assegura que els mateixos membres del govern desconeixien que l’aprovació requeria majoria absoluta i critica que no s’hagués garantit l’assistència suficient dels seus regidors. Som Poble considera «esperpèntic» que l’executiu veiés durant la mateixa votació que el punt no podia tirar endavant.
La polèmica
La polèmica va continuar després del ple. Segons denuncia la CUP, l’Ajuntament va enviar a través del canal municipal de WhatsApp un primer resum en què el conveni amb el Servei Català de Trànsit apareixia com a aprovat. Aquest missatge es va eliminar posteriorment i se’n va publicar un altre en què, segons la formació, ja no apareixia aquest punt. La CUP acusa l’alcalde de «manipular la informació que s’envia a la ciutadania» per ocultar el resultat de la votació.
Els cupaires també expliquen que durant el ple es va abstenir en la majoria dels punts per denunciar les dificultats que, segons sosté, té l’oposició per fiscalitzar l’acció municipal. El grup assegura que ha demanat reiteradament a l’alcalde una reunió abans de cada sessió perquè el govern expliqui les propostes que porta a votació, però afirma que aquestes trobades no s’estan fent. Finalment, la CUP només va votar a favor de l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Reforma del Plater i es va posicionar en contra del punt relatiu a la relació de propietaris, béns i drets afectats per una expropiació. La formació assegura que continuarà fiscalitzant l’acció del govern i reclamant que la informació municipal arribi als veïns.
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