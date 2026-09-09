Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any
L’actuació policial s’està duent a terme aquest dimecres al matí a les Hortes de Santa Eugènia
Els Mossos d’Esquadra han executat aquest dimecres al matí una ordre judicial de desnonament a la masia de Cal Gras, a les Hortes de Santa Eugènia de Girona, que es trobava ocupada des de feia més d'un any. Girona Acull lamenta que el desnonament s'hagi fet sense avís previ a les entitats per poder mediar, mentre que veïns de la zona celebren l'actuació policial que ha posat fi a una ocupació conflictiva que generava moltes molèsties.
Cal Gras és el mas més antic de les Hortes de Santa Eugènia, i en el passat es va arribar a proposar com a centre dinamitzador de les hortes i se'n va també suggerir la seva catalogació al patrimoni arquitectònic de Girona com a mesura per preservar-lo. De fet, està declarat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) en l'Inventari del Patrimoni Cultural de Catalunya. Fa uns anys, els propietaris van perimetrar l'espai exterior de tota la finca amb tanques altes, que, no obstant això, es poden acabar superant.
No és el primer cop que en aquesta finca hi entren persones per ocupar l'espai i viure-hi. En el passat fins i tot s'hi va calar foc i les persones que hi havia a l'interior van aconseguir fugir de les flames. Els seus propietaris tenen tapiades algunes de les entrades (portes i finestres). Tanmateix, els ocupes han trobat la manera d'entrar-hi. Algunes de les persones que van ocupar Cal Gras anteriorment ocupaven alguns dels pisos de la ronda Ferran Puig, d'on van acabar essent desallotjats per la policia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- Conflicte enquistat a Vilablareix per les molèsties produïdes pel cant d’un gall
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Un 37% dels passatgers aeris de Girona arriben o marxen des de l’aeroport de Vilobí mentre el 62% utilitzen el Prat
- Els alumnes tornen a les aules, en un dia marcat per l'emoció però també per la indignació de les famílies que surten del Bell-lloc i Les Alzines
- Necrològiques del 8 de setembre de 2026