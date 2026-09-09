Els sorprenents preus del Fòrum Mundial de l’Ayahuasca a Girona: entrades de fins a 1.800 euros
L’accés d’un sol dia costa 165 euros, mentre que el passi general puja als 495 i l’organització assegura que la venda d’entrades no cobreix per si sola el cost de la trobada
Assistir al Fòrum Mundial de l’Ayahuasca, que se celebrarà de l’11 al 13 de setembre a l’Auditori Palau de Congressos de Girona, té un preu que va dels 165 als 1.800 euros, segons la modalitat escollida. A pocs dies de l’inici de la trobada, l’organització anuncia a la seva pàgina web que ja s’ha venut el 95% de les entrades.
L’opció més econòmica és l’entrada d’un sol dia, que costa 165 euros tant divendres com dissabte o diumenge. El passi general per assistir a les tres jornades puja fins als 495 euros, mentre que la modalitat «Simpatitzant» costa 990 euros. L’entrada més cara és la «Filantrop», de 1.800 euros, que inclou l’accés complet al fòrum i una recepció VIP. Preguntat sobre aquests preus, Benjamin De Loenen, fundador i director executiu d’Iceers, una de les entitats organitzadores del fòrum, explica que la venda d’entrades no és suficient per cobrir el cost de l’esdeveniment. «Aquest fòrum de cap manera es pot cobrir només amb la venda d’entrades», assegura.
Una part important de la despesa correspon al desplaçament fins a Girona de les delegacions indígenes que participaran en la trobada. Segons De Loenen, entre líders indígenes, acompanyants i membres dels equips hi haurà més de 120 persones vinculades a aquesta delegació. El conjunt del fòrum preveu reunir més de 1.700 persones durant els tres dies, però aquesta xifra no equival al nombre d’entrades venudes. De Loenen precisa que inclou també els membres de les delegacions, els equips de treball i els voluntaris que participen en l’organització de la cita.
Un esdeveniment històric
De Loenen també remarca que no es tracta d’una conferència anual. El fòrum és el resultat d’un procés de deu anys de trobades i conferències indígenes a l’Amazònia i es planteja com una cita excepcional. «És un esdeveniment històric que no repetirem», explica. De Loenen assenyala que el finançament no depèn únicament dels assistents. El fòrum també s’ha pogut organitzar gràcies a donacions, patrocinis i aportacions de diferents organitzacions i particulars que han volgut donar suport a la trobada i facilitar la presència a Girona de les delegacions arribades de l’Amazònia.
Durant les tres jornades, el programa combinarà debats sobre ciències ancestrals, salut mental, neurociència, drets indígenes, propietat intel·lectual, regulació, medi ambient i usos terapèutics de l’ayahuasca, entre altres qüestions. També hi haurà cinefòrums, exposicions, concerts i sessions dedicades a la relació entre els sistemes mèdics occidentals i indígenes.
L’organització defensa que el preu de les entrades s’ha d’entendre dins d’aquesta dimensió internacional i del cost logístic que implica traslladar fins a Girona representants de diferents pobles indígenes, a més dels equips i participants que formen part d’una trobada que no es planteja com una cita recurrent.
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