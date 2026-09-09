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Girona convida els turistes a conèixer la llengua catalana amb pancartes en edificis públics i díptics

L'alcalde remarca la posició de Girona com "una de les capitals dels Països Catalans"

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el regidor de Llengua Catalana, Àdam Bertran, davant de la Casa Pastors amb dues pancartes que conviden als turistes a conèixer el català

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el regidor de Llengua Catalana, Àdam Bertran, davant de la Casa Pastors amb dues pancartes que conviden als turistes a conèixer el català / Aleix Freixas (ACN)

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Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

L'Ajuntament de Girona convida als visitants de la ciutat que descobreixin i aprenguin la llengua catalana a partir de banderoles que hi ha en edificis de titularitat municipal i díptics que es repartiran en zones turístiques. Els díptics contenen algunes paraules bàsiques com ara salutacions, com demanar indicacions o pagar el compte en restaurants. L'alcalde, Lluc Salellas, ha assegurat que la intenció és explicar que Girona és "una de les capitals dels Països Catalans" i que els visitants entenguin la importància de la llengua en la seva estada a la ciutat. Les primeres banderoles s'han penjat a la Casa Pastors, davant de la catedral, però aviat se n'aniran instal·lant en altres punts.

"Girona és una ciutat dels Països Catalans i el català és la seva llengua pròpia. Descobreix-la!". Aquesta és la pancarta que l'Ajuntament de Girona ha penjat a la façana de la Casa Pastors, al davant de les escales de la catedral. És un dels punts més concorreguts pels turistes i per això el consistori ha decidit arrencar la campanya per aquest punt.

Concretament, ha penjat una pancarta en català i una altra en anglès, al costat. L'alcalde, Lluc Salellas, detalla que aquesta és una acció més del govern local per "sensibilitzar" del patrimoni lingüístic que té la ciutat i el conjunt del país. Al llarg de les setmanes que venen s'aniran penjant altres pancartes com aquesta en edificis de titularitat municipal.

A més, també es repartiran díptics informatius en aquests edificis per tal que els visitants se'ls emportin. A dins hi haurà una explicació en català i anglès de quin és el patrimoni lingüístic dels Països Catalans, com ara els orígens de la llengua o els autors literaris més destacats. També hi ha referents cinematogràfics com 'Pa negre' o 'Alcarràs' i música en català de bandes com Oques Grasses, The Tyets, La Fúmiga o Figa Flawas.

El regidor de Llengua Catalana de Girona, Àdam Bertran, ha explicat que el díptic inclou algunes paraules bàsiques en català perquè els turistes s'animin a parlar en aquesta llengua. "Tracta qüestions del dia a dia perquè la gent entengui que es poden dirigir als comerços i restaurants en la nostra llengua, que és el català", explica Bertran.

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L'alcalde emmarca la nova campanya com una mostra més que "Girona és una de les capitals dels Països Catalans" i reivindica la llengua com a un dels motors que uneix el territori. "És important que la gent conegui el paper que té el català en la nostra societat", ha afirmat Salellas.

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