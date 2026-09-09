Girona prepara La Copa 2 per allotjar una norantena de caravanes durant les Fires
L’Ajuntament licita per 30.595 euros un dispositiu amb 130 punts de connexió, dos grups electrògens i assistència tècnica les 24 hores
L’Ajuntament de Girona prepara l’aparcament de La Copa 2 per habilitar-lo com a campament dels firaires durant les Fires de Sant Narcís. El consistori ha tret a licitació per 30.595 euros, IVA inclòs, el servei d’instal·lació, explotació i manteniment del sistema elèctric temporal que haurà de donar subministrament a les autocaravanes i vehicles habitatge que s’hi instal·lin durant les festes.El plec tècnic situa a La Copa 2 un total de 103 emplaçaments, tot i que l’Ajuntament preveu una ocupació real màxima d’aproximadament 90 unitats. L’espai s’habilitarà per allotjar els vehicles destinats a habitatge de les persones firaires durant unes Fires que enguany se celebraran del 23 d’octubre a l’1 de novembre.
La necessitat de contractar aquest servei respon al fet que l’aparcament de La Copa 2 no disposa d’una infraestructura elèctrica fixa capaç de cobrir la demanda del campament. L’Ajuntament tampoc disposa dels grups electrògens, els quadres de distribució, el cablejat específic ni el personal tècnic necessari per instal·lar i legalitzar el sistema, per la qual cosa recorrerà a una empresa especialitzada. L’adjudicatària s’haurà d’encarregar del lloguer i transport dels equips, el muntatge, la connexió i posada en marxa, les comprovacions i la legalització de la instal·lació. També assumirà la supervisió i el manteniment durant les Fires, la resolució d’incidències i, un cop acabada la celebració, la retirada de tot el material.
130 punts de connexió
La instal·lació disposarà de 130 punts de connexió elèctrica. D’aquests, 45 seran de 32 amperes i estaran destinats a les caravanes de dimensions més grans, mentre que els altres 85, de 16 amperes, serviran per als vehicles petits i mitjans. Tots hauran d’estar protegits, identificats i senyalitzats. Per generar l’electricitat s’instal·laran dos grups electrògens trifàsics de 200 kVA cadascun, preparats per funcionar a l’exterior i amb sistemes per reduir el soroll. També hi haurà un dipòsit auxiliar de 3.000 litres, amb sistemes de retenció i protecció davant possibles abocaments.
El desplegament inclourà, a més, uns 5.500 metres de cablejat i aproximadament 1.100 metres de canonada de polietilè per protegir-lo. En les zones de pas de persones o vehicles, aquesta protecció haurà de ser especialment reforçada. També es preveuen diferents quadres de distribució per repartir el subministrament per tot el campament.
Assistència les 24 hores
Durant el funcionament de la instal·lació, l’empresa haurà de disposar d’un servei d’atenció d’incidències les 24 hores del dia i els set dies de la setmana. Les actuacions podran afectar els generadors, els quadres, el cablejat, les proteccions o problemes en el subministrament als usuaris, i l’adjudicatària haurà de mantenir un registre de les incidències i del temps que s’ha trigat a resoldre-les. També haurà de tenir disponible un grup electrogen de reserva. En cas d’avaria greu, el temps màxim de resposta serà d’una hora, mentre que per a les incidències ordinàries serà de quatre hores. El plec deixa clar que el cost del gasoil consumit anirà a càrrec dels firaires i no de l’Ajuntament.
El muntatge començarà el 15 d’octubre i tota la instal·lació haurà d’estar retirada, com a màxim, el 5 de novembre al migdia. L’empresa també haurà de deixar La Copa 2 en les mateixes condicions en què es trobava abans dels treballs.
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