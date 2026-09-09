La plantilla de TMG denuncia avaries constants als autobusos urbans de Girona
El comitè alerta que l’antiguitat dels vehicles provoca retards, modificacions i suspensions del servei
La plantilla de Transports Municipals del Gironès (TMG) ha alertat de les avaries constants que pateixen els autobusos urbans de Girona. Els treballadors asseguren que l’antiguitat de bona part dels vehicles i la falta de renovació de la flota estan dificultant el funcionament habitual del servei.
Segons exposen en un comunicat adreçat als usuaris, les incidències mecàniques deixen TMG sense prou autobusos disponibles per cobrir amb normalitat totes les línies. Aquesta situació ja ha provocat retards, modificacions i, fins i tot, la suspensió d’alguns serveis, tot i que el document no concreta quants vehicles es troben afectats ni quines expedicions s’han hagut de cancel·lar.
El text està signat per la plantilla i el comitè d’empresa, on tenen representació la Intersindical-CSC, CCOO i UGT. Els sindicats atribueixen els problemes a la «manca d’inversió i de renovació» dels autobusos i reclamen una actuació urgent que permeti disposar d’una flota adequada.
Els representants laborals també volen desvincular els conductors i la resta del personal de les afectacions que pateixen els passatgers. «Aquesta situació no és responsabilitat dels conductors ni de la resta de treballadors», remarquen. En aquest sentit, sostenen que l’origen del problema és la falta de recursos destinats a garantir un servei públic en condicions.
TMG és l’empresa pública de l’Ajuntament de Girona encarregada de gestionar el servei d’autobús urbà de la ciutat, a més de diversos aparcaments municipals i la bicicleta pública Girocleta.
La plantilla demana disculpes als usuaris afectats i reclama als responsables que prenguin mesures per oferir un transport públic «segur, fiable i de qualitat». El comitè d’empresa també adverteix que no descarta noves actuacions per denunciar la situació i reclamar una millora de les condicions laborals dels treballadors.
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