Una banda catalana anuncia que actuarà a les Fires de Girona
El grup tarragoní de punk-rock fixa el 30 d’octubre com a data del concert abans que es presenti la programació musical de la festa major
CRIM és el primer grup que ha transcendit de la programació musical de les Fires de Sant Narcís 2026. La formació tarragonina de punk-rock ha anunciat que tocarà a Girona el divendres 30 d’octubre, abans que l’Ajuntament faci públic el cartell complet de concerts d’aquesta edició.
La data apareix en el cartell que CRIM ha difós amb els seus últims concerts de 2026. Entre les actuacions previstes a Catalunya i l’Estat, el grup inclou una parada a la capital gironina amb la indicació «Girona @ Fires» per al 30 d’octubre. D’aquesta manera, la banda s’avança a l’anunci oficial de la programació musical i deixa al descobert un dels noms que passaran pels escenaris de Sant Narcís.
Les Fires de Sant Narcís 2026 se celebraran del 23 d’octubre a l’1 de novembre. La programació musical és habitualment un dels principals reclams de la festa major, amb concerts repartits en diferents espais de la ciutat i amb la Copa com un dels escenaris centrals de les actuacions nocturnes.
CRIM va néixer a Tarragona el 2011 i s’ha consolidat com una de les formacions més reconegudes del punk-rock català. El grup ha portat la seva música per escenaris de l’Estat i de fora del país i arriba a Girona en el tram final d’un any amb una agenda especialment intensa. De fet, el concert de Sant Narcís formarà part de les últimes actuacions del grup abans de començar una gira per Llatinoamèrica. Després de passar per Girona, CRIM té prevista una actuació l’endemà a Reus i, ja al novembre, encadenarà concerts a São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Xile, Bogotà, Lima, San José i diverses ciutats de Mèxic.
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