Dos detinguts per robatoris en quatre dies a Girona: un enxampat dins d’un cotxe i l’altre després d’agredir tres dones
La Policia Municipal va arrestar el primer a Santa Eugènia després de trobar-lo amb objectes a la falda i el segon va intentar prendre el mòbil a una de les víctimes a la plaça de la Independència
La Policia Municipal de Girona ha detingut dos homes en un període de quatre dies en dues actuacions diferents relacionades amb robatoris a Girona. En el primer cas, els agents van enxampar un home de 33 anys a l’interior d’un vehicle amb un vidre trencat al barri de Santa Eugènia. En el segon, van arrestar un individu després que presumptament agredís tres dones a la plaça de la Independència i intentés sostreure el telèfon mòbil a una d’elles.
El cas més recent va tenir lloc la matinada del 3 de setembre, cap a tres quarts de sis. La policia va rebre l’avís que un home havia trencat el vidre d’un cotxe i es trobava a l’interior remenant-lo. Dues patrulles es van desplaçar fins a un carrer del barri de Santa Eugènia de Girona, on van trobar el vehicle i el sospitós.
L’home estava assegut al seient del copilot, amb la guantera oberta i diversos objectes a la falda. Els agents van comprovar que un dels vidres posteriors del cotxe estava trencat i que l’interior del vehicle havia estat remenat.
La intervenció policial també va permetre constatar que el mateix individu presumptament havia provocat desperfectes en un segon vehicle.
Puntades de peu i un cop de cap als agents
Els policies van detenir l’home, de 33 anys i amb antecedents policials, com a presumpte autor d’un robatori a l’interior d’un vehicle. L’actuació, però, no es va acabar aquí.
Segons la Policia Municipal, durant la detenció el sospitós va clavar una puntada de peu a la cuixa d’un dels agents. Posteriorment, mentre era traslladat fins al vehicle policial, li va provocar una lesió lleu a l’avantbraç esquerre amb un cop de cap.
Per aquests fets, a més del delicte contra el patrimoni, també va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat.
Tres dones agredides i una baralla
L’altra actuació s’havia produït cinc dies abans, la matinada del 30 d’agost. Cap a un quart d'una, una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana a Girona va rebre un avís sobre una possible baralla a la zona de terrasses de la plaça de la Independència.
Un agent de la Policia Municipal que estava fora de servei havia vist com un home presumptament agredia diverses dones. El policia va seguir el sospitós quan aquest va fugir i va anar facilitant a les patrulles la seva ubicació i les seves característiques.
Finalment, els agents el van localitzar en un carrer del barri del Mercadal i el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb violència en grau de temptativa i d’un delicte de lesions lleus.
Mentrestant, una altra patrulla va atendre les víctimes, que es trobaven molt alterades. Les tres dones van explicar que l’home les havia colpejat i havia intentat robar el telèfon mòbil a una d’elles.
Durant aquesta intervenció es va produir encara un nou incident. Una altra dona es va acostar al grup i va començar una baralla amb les víctimes. Els agents van haver d’intervenir per separar-les i van acabar detenint també una de les dones implicades, per la qual es van instruir les diligències corresponents.
Subscriu-te per seguir llegint
- Càstig per a Asprilla: multa i targeta per ensenyar un lema religiós a la samarreta
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines arrenca amb 250 alumnes nous
- Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any
- Sílvia Catà, cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, dirigirà el cos policial a Catalunya
- Sabies que els romans van arribar molt a prop de casa nostra?
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»