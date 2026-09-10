Girona portarà al ple 1,7 milions del superàvit per a noves inversions a la ciutat
La proposta destina recursos a habitatge, asfaltatge i enllumenat, i reserva 200.000 euros per a càmeres, 203.272 per a dos autobusos elèctrics de TMG i 100.000 per renovar parcs infantils, entre altres actuacions
L’Ajuntament de Girona vol destinar 1,7 milions d’euros del superàvit del 2025 a noves inversions a la ciutat. Els diners es repartirien entre la compra i rehabilitació d’habitatges, el Pla d’asfaltatge, la millora de l’enllumenat, el desplegament de càmeres de videovigilància, la compra de busos elèctrics i la renovació de parcs infantils. La modificació pressupostària haurà de passar pel Ple ordinari de dilluns 14 de setembre. La proposta es votarà el proper dilluns al ple en un Ajuntament on Guanyem Girona i ERC governen en minoria amb 11 dels 27 regidors, després de la sortida de Junts de l’executiu el juliol passat. Per tant, el govern de Lluc Salellas necessitarà sumar suports o abstencions de l’oposició perquè la modificació pressupostària prosperi.
En total, la proposta incorpora 1.701.563,57 euros al pressupost municipal. D’aquesta quantitat, 1.636.351,47 euros corresponen al superàvit propi de l’Ajuntament, mentre que els 65.212,10 euros restants provenen de l’Organisme Autònom d’Educació Musical. Segons el consistori, la mesura permetria mobilitzar tot el superàvit disponible sense generar nou endeutament. La partida més important, de 570.884,36 euros, es destinarà a habitatge. La previsió és ampliar el parc públic municipal mitjançant l’adquisició de diversos pisos i la seva posterior rehabilitació.
El Pla d’asfaltatge rebria 397.949,81 euros, dels quals 332.737,71 provenen directament del superàvit municipal i 65.212,10 de l’Organisme Autònom d’Educació Musical. Entre les actuacions que concreta l’Ajuntament hi ha la rehabilitació integral del ferm del Camí Vell de Fornells. També es preveuen 229.457,21 euros per millorar l’enllumenat públic. Els treballs afectarien el parc del Migdia, els carrers Pau Vila i Dinarés i el barri de Montilivi. La partida inclou també la instal·lació de fanals solars.
200.000 euros per a càmeres
Un altre dels projectes que es finançaria amb el superàvit és el desplegament de la xarxa de càmeres de videovigilància als perímetres de Girona, que rebria 200.000 euros. Els diners servirien per posar en marxa la primera fase del sistema, plantejat com una eina de suport per a la Policia Municipal i per a la gestió de la mobilitat. En l’àmbit del transport públic, l’Ajuntament reserva 203.272,19 euros per renovar la flota de TMG. L’aportació permetria completar el finançament d’un nou autobús 100% elèctric que substituirà un vehicle amb motor de gasoil. TMG ja té prevista la compra d’un altre autobús elèctric durant els pròxims mesos, de manera que amb aquests diners en podrà adquirir dos.
Els últims 100.000 euros es destinarien a la renovació dels parcs infantils. El consistori vol substituir jocs i paviments de seguretat que han esgotat la seva vida útil en algunes de les 108 zones de joc infantil que hi ha a la ciutat. La tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Recursos Humans, Sílvia Aliu, recorda que el consistori ja havia reclamat a l’Estat poder utilitzar els recursos generats per la seva pròpia gestió pressupostària per invertir-los a Girona, en lloc d’haver-los de destinar exclusivament a amortitzar deute.
La possibilitat s’obre arran del Reial decret llei 13/2026, de 2 de juny, que permet excepcionalment als ajuntaments destinar el superàvit del 2025 a inversions financerament sostenibles. Aliu assenyala que totes les actuacions incloses en aquesta modificació s’hauran d’executar com a màxim durant el 2027.
Subscriu-te per seguir llegint
- Càstig per a Asprilla: multa i targeta per ensenyar un lema religiós a la samarreta
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines arrenca amb 250 alumnes nous
- Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any
- Sílvia Catà, cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, dirigirà el cos policial a Catalunya
- Sabies que els romans van arribar molt a prop de casa nostra?
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»