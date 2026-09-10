Girona preveu incorporar dos busos elèctrics a TMG: «Fa més de sis anys que no se’n compra cap»
La modificació pressupostària que el govern portarà al ple reserva 203.272 euros del superàvit per completar el finançament d’una segona unitat
L’Ajuntament de Girona vol incorporar dos autobusos 100% elèctrics a la flota de Transports Municipals del Gironès (TMG). Un dels vehicles ja estava previst i ara el govern municipal proposa destinar 203.272,19 euros del superàvit del 2025 per completar el finançament d’una segona unitat. La mesura forma part de la modificació pressupostària d’1,7 milions d’euros que haurà de passar pel proper ple municipal.
Segons concreta el consistori, el nou autobús permetrà substituir un vehicle amb motor de gasoil. TMG ja tenia prevista la compra d’un altre autobús completament elèctric durant els pròxims mesos i, amb aquesta aportació extraordinària, la previsió és poder-ne adquirir dos. La proposta es coneix després de les recents queixes de la plantilla i el comitè d’empresa de TMG per l’estat de la flota. Els treballadors han alertat de les avaries constants que pateixen els autobusos urbans i atribueixen bona part dels problemes a la «manca d’inversió i de renovació» dels vehicles durant els últims anys.
Més de sis anys
El president del comitè d’empresa, Joan Castillo, va explicar a Diari de Girona que «fa més de sis anys que no es compra un nou autobús». Segons els representants dels treballadors, l’antiguitat dels vehicles està dificultant el funcionament habitual del servei i ha provocat episodis en què TMG no disposava de prou autobusos operatius per cobrir amb normalitat totes les línies. La plantilla també ha denunciat retards, modificacions i fins i tot suspensions d’alguns serveis, a més de problemes amb els sistemes d’aire condicionat. Els sindicats, amb representació de la Intersindical-CSC, CCOO i UGT, han volgut desvincular els conductors i la resta de treballadors d’aquestes incidències i reclamen més recursos per garantir un servei «segur, fiable i de qualitat».
Castillo també va assenyalar que existeix un document signat que preveu la compra de dotze autobusos moderns durant els pròxims anys, amb l’arribada del primer prevista durant els mesos vinents. El comitè considera, però, que aquest compromís no garanteix per si sol una renovació suficient per posar al dia la flota. El cost d’un autobús modern pot situar-se al voltant del mig milió d’euros. Els 203.272 euros previstos ara per l’Ajuntament formen part dels 1,7 milions d’euros del superàvit del 2025 que el govern vol destinar a diferents inversions. La modificació pressupostària haurà de ser aprovada pel ple i també inclou partides per a habitatge, asfaltatge, enllumenat, càmeres de videovigilància i parcs infantils.
TMG és l’empresa pública municipal encarregada del servei d’autobús urbà de Girona, a més de gestionar la Girocleta i diversos aparcaments municipals.
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