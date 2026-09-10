Girona recorda la Diada en què la llibertat pesava més que la por
Un vídeo recupera els testimonis de la Diada del 1976 i una placa al Camp de Mart en manté viu el record cinquanta anys després
«Llibertat, en aquell moment, ho volia dir tot; no era una paraula més del diccionari». Cinquanta anys després, els qui van viure la primera Diada Nacional de Catalunya després del franquisme a Girona han tornat als records d’aquell 11 de setembre de 1976. Una celebració marcada per l’emoció de poder sortir al carrer, però també per una por que encara no havia desaparegut. Aquest dijous, alguns dels seus protagonistes s’han retrobat a la Devesa per explicar com van viure aquella jornada i tornar al Camp de Mart, l’escenari on tot va passar.
La commemoració ha començat a l’Espai Cívic La Rosaleda, amb una intervenció de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas. El batlle ha posat l’accent en la necessitat que la ciutat preservi la memòria d’aquell episodi. «Si no ho fem nosaltres, segurament no ho farà ningú», ha assegurat.
Tot seguit s’ha projectat un vídeo d’uns vint minuts que recull les vivències de setze persones que el 1976 tenien entre 12 i 28 anys. Els protagonistes expliquen, des de diferents indrets de Girona, què feien aleshores, com van arribar a aquella Diada i què va significar per a ells participar-hi.
Les mirades són diverses. Isabel Juanola i Miquel Fañanàs hi van ser com a periodistes de la revista Presència, mentre que Xavier Martí va cobrir la convocatòria per a Canigó. Quim Curbet, que tenia 17 anys, va fotografiar l’acte i Ramon Barceló, de 18, hi va anar a gravar amb una platina com a aficionat. Al vídeo també hi participen persones que aleshores eren estudiants, treballadors o formaven part de moviments polítics i associatius.
Por sense apagar l’alegria
Les fotografies i imatges recuperades mostren el Camp de Mart ple de persones assegudes i banderes. Darrere d’aquella estampa festiva, però, hi havia la consciència que el franquisme continuava molt a prop. Un dels participants recorda que no va explicar ni als seus pares que pensava anar-hi.
«Estàvem feliços, però alhora vigilàvem als costats per veure qui hi havia. Encara la gent no estava tranquil·la, hi havia por», relata un altre dels testimonis. La frase resumeix una contradicció que apareix repetidament en els records: la il·lusió d’estar vivint alguna cosa nova sense haver perdut encara la cautela acumulada durant la dictadura. Aquella tarda també va permetre recuperar públicament símbols que una generació de joves pràcticament no havia pogut conèixer. «Aquell dia vaig assabentar-me que l’himne de Catalunya era Els Segadors, perquè no l’havia sentit mai», explica un dels protagonistes.
Per damunt de tot, els testimonis descriuen una celebració carregada d’emoció. Un d’ells recorda que semblava que tots els esforços havien servit per alguna cosa. La percepció que transmeten és la d’una festa col·lectiva més que la d’un acte estrictament polític. El vídeo amplia la mirada fins a la Diada de 1977, que els participants recorden com una convocatòria diferent. Aquell cop es va celebrar a la plaça Catalunya i va tenir un caràcter més reivindicatiu. Un dels testimonis ho resumeix així: «Aquell 11 de setembre va ser l’inici de la consciència nacional».
Una placa cinquanta anys després
Després de la projecció, la commemoració s’ha traslladat al Camp de Mart de la Devesa. Allà s’ha descobert una placa que recorda la celebració de l’11 de setembre de 1976. A l’acte hi han participat representants de diferents grups municipals, entre els quals Lluc Salellas, Quim Ayats, Gemma Geis i Bea Esporrín.
Mig segle després, Els Segadors han tornat a sonar al mateix indret. Els assistents han cantat l’himne per tancar la commemoració i, un cop acabat l’acte, molts s’han quedat al Camp de Mart compartint entre ells anècdotes d’aquella Diada.
La recuperació de la memòria del 1976 també ha arribat al paper. L’Ajuntament ha reeditat el cartell original de la celebració, del qual es poden recollir exemplars a l’Oficina de Turisme de Girona.
- Càstig per a Asprilla: multa i targeta per ensenyar un lema religiós a la samarreta
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines arrenca amb 250 alumnes nous
- Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any
- Sílvia Catà, cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, dirigirà el cos policial a Catalunya
- Sabies que els romans van arribar molt a prop de casa nostra?
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»