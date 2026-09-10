Girona vol destinar 1,7 milions de superàvit a inversions
L'objectiu és finançar actuacions en habitatge, seguretat, enllumenat, via pública, parcs i transport
L’Ajuntament de Girona proposarà al ple de dilluns que ve una modificació pressupostària per incorporar al pressupost municipal 1,7 milions d’euros del superàvit de l'exercici 2025, amb l’objectiu de destinar-los al finançament d’inversions financerament sostenibles (IFS). Del total, 1,6 milions corresponen al superàvit del consistori i 65.212,10 euros al de l'Organisme Autònom d'Educació Musical. L'objectiu és finançar actuacions en matèria de compra d'habitatge, seguretat amb el desplegament de càmeres de videovigilància, enllumenat, via pública, parcs infantils i renovació de la flota de busos sense generar nou endeutament.
La proposta s’empara en el Reial decret llei 13/2026, de 2 de juny, que habilita amb caràcter excepcional que els ajuntaments puguin destinar el superàvit pressupostari de 2025 a inversions financerament sostenibles, en lloc d’haver-lo d’aplicar necessàriament a l’amortització anticipada de deute. "L'Ajuntament de Girona ja havia plantejat a l’Estat la necessitat que els ajuntaments poguessin disposar dels recursos generats per la seva pròpia gestió pressupostària per destinar-los a la ciutat", afirma la regidora d'Hisenda, Sílvia Aliu.
Totes les inversions s'hauran d'executar com a màxim fins al 2027. En concret, la proposta de l'equip de govern vol destinar 570.884,36 euros dels 1,7 milions a la compra d'habitatge, per incrementar el parc públic municipal, amb actuacions com l’adquisició de diversos habitatges i la seva posterior rehabilitació. Al Pla d'asfaltatge s'hi destinaran 397.949,81 euros (332.737,71 euros de superàvit municipal i 65.212,10 euros de l'Organisme Autònom d'Educació Musical), per a la rehabilitació integral del ferm en punts com el Camí Vell de Fornells.
La millora de l’enllumenat públic comptarà amb 229.457,21 euros, amb actuacions al parc del Migdia, als carrers Pau Vila i Dinarés i la instal·lació de fanals solars i millores al barri de Montilivi. Al projecte de càmeres de videovigilància, en la seva primera fase als perímetres de la ciutat, s’hi destinaran 200.000 euros, per iniciar el desplegament d’una xarxa de suport a la Policia Municipal i a la gestió de la mobilitat. La renovació de la flota de busos rebrà 203.272,19 euros, per completar el finançament d’un nou autobús 100% elèctric de TMG que substituirà un vehicle amb motor de gasoil. TMG ja té previst comprar un altre autobús 100% elèctric en els pròxims mesos i, gràcies a aquesta aportació, en podrà adquirir dos.
Finalment, 100.000 euros es destinaran a la renovació de parcs infantils, per substituir jocs i paviments de seguretat que han esgotat la seva vida útil en algunes de les 108 zones de joc infantil de la ciutat.
La normativa estatal preveu, a més, que si alguna de les actuacions no es pot executar íntegrament durant el 2026, la part pendent es pugui comprometre i reconèixer durant l’exercici 2027, sempre que l’Ajuntament no incorri en dèficit al final d'aquell any.
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