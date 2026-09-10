La Majordoma de Sant Narcís protagonitza el cartell de les Fires de Girona
Joan Garcia converteix els cabells del personatge en un collage amb elements de la festa com la Devesa, els cavallets, el correfoc, els capgrossos o els castellers
La Majordoma de Sant Narcís és la protagonista del cartell de les Fires de Sant Narcís de Girona. L’artista Joan Garcia ha recuperat aquest personatge de l’imaginari gironí per crear una imatge festiva que reuneix alguns dels elements més identificatius de la festa major de la ciutat, des dels cavallets fins al correfoc, passant per la Devesa, els capgrossos o les castanyes.
El cartell s’ha presentat aquest dijous a l’Ajuntament de Girona amb l’alcalde, Lluc Salellas; el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, i el mateix Garcia. La descoberta de la imatge marca, com és habitual, el primer pas del compte enrere per a unes Fires que aquest any s’acabaran l’1 de novembre. La idea de convertir la Majordoma en protagonista no és nova per a Garcia. L’artista ha explicat que va descobrir la seva llegenda fa aproximadament deu anys, mentre treballava en un projecte vinculat a Fires. Ja aleshores va comentar als seus companys que, si algun dia tenia l’oportunitat de dissenyar el cartell de Sant Narcís, aquell personatge podia ser una bona opció.
«Hi ha un vincle directe amb sant Narcís: és la seva serventa, la seva treballadora», ha explicat. Garcia s’ha fixat especialment en el vessant festiu del personatge i l’ha imaginat deixant de banda les seves obligacions per sortir a celebrar les Fires. «El que vull és reivindicar-la, que surti, que surti de festa», ha resumit.
Un personatge de Josep Tarrés
La Majordoma és un personatge creat pel poeta gironí Josep Tarrés i forma part de les llegendes més modernes de la ciutat. La tradició la presenta com una dona extravagant, presumida, xafardera i amb grans habilitats com a remeiera i cuinera. Entre els seus trets més característics hi havia també els vestits llampants i els enormes tocats que duia al cap. Precisament aquests cabells tenen un paper central en el cartell. Garcia els ha convertit en una mena de collage d’imatges de les Fires. S’hi poden reconèixer els plàtans de la Devesa, els cavallets, el foc i el correfoc, els capgrossos, les castanyes o els castellers. «Des de petit, per mi les Fires són la Devesa», ha apuntat l’autor.
La composició manté l’estil geomètric de Garcia, amb traços gruixuts i formes marcades que delimiten les diferents fotografies. L’artista buscava que el conjunt fos «molt festiu, molt visual» i que transmetés clarament que la Majordoma també participa de la celebració.
Per representar-la, l'autor també ha mirat cap a una de les imatges més conegudes del personatge a Girona: l’escultura de Josep Bosch, Piculives, situada al carrer de Ferran el Catòlic, a l’inici del passeig Arqueològic. L’obra, instal·lada el maig de 1973, està feta amb pedra de Girona i mostra una Majordoma de formes voluminoses sostenint entre les mans el Llibre dels misteris de Girona. «La Majordoma és una gironina de pedra picada», ha destacat Garcia.
L’alcalde ha remarcat la capacitat del cartell per condensar en una única imatge diferents maneres de viure Sant Narcís. «Has tingut aquesta capacitat de síntesi que ha quedat esplèndidament plasmada a nivell gràfic i visual», ha afirmat Salellas, que considera que l’obra recull elements «molt representatius de les Fires, de la ciutat i de la cultura popular».
Salellas també ha reivindicat les Fires com un moment de cultura, festa i trobada i ha expressat el desig que els gironins trobin en la programació alguna manera de participar-hi. Per a Garcia, l’encàrrec té també una càrrega personal, ja que ha crescut vivint les Fires de Sant Narcís i ara alguns d’aquells records formen part de la imatge que anunciarà les Fires arreu de Girona.
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