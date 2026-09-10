La Policia Local de Salt posa més d'un centenar de sancions per incivisme durant l'estiu
La majoria han estat per consumir alcohol i drogues a la via pública
La Policia Local de Salt ha interposat 104 multes durant aquest estiu per infraccions de les ordenances de civisme. Del tota, 41 han estat per consum de begudes alcohòliques a la via pública i 32 més per consum o tinença de drogues. També s'han requisat sis armes blanques no permeses i s'ha sancionat prop d'una desena de persones per embrutir el carrer i 15 més per altres conductes incíviques. Les sancions s'emmarquen en un dispositiu específic que el cos policia ha desplegat en places i espais públics durant el mes d'agost.
L’operatiu s’ha realitzat en diverses jornades i en punts diferents del municipi com el parc de la Massana, la plaça Tres de Març, la plaça Llibertat, plaça Gaudí, zona de l’institut Vallvera, zona del mercat cobert, plaça Catalunya, plaça Maria Rosa Puig o el carrer Augustí Cabruja, però també espai com la zona del parc del Rec Monar, zona del carrer Lluís Moreno o carrer Pep Ventura amb Anselm Clavé.
L'alcaldessa del municipi, Cristina Alarcón, valora positivament els resultats del dispositiu i insisteix que la voluntat del govern municipal és "incidir contra les actituds incíviques". "L’objectiu és fer de Salt un poble més cívic, més net, més segur", assegura.
Per la seva banda, la regidora de Seguretat Ciutadana, Margarida Gallardo, ha remarcat la voluntat de donar continuïtat al dispositiu. "Els resultats de l’actuació policial demostren que cal mantenir aquest tipus d’actuacions. Per això, durant aquest mes de setembre es mantindrà l’operatiu específic diversos dies a la setmana amb la previsió d’allargar-lo durant la tardor, reforçant la presència policial en diverses places i sectors del municipi", ha detallat.
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