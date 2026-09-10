El projecte Pigall de Girona participa en el principal congrés europeu sobre aprenentatge automàtic i bases de dades
L’eina aplica intel·ligència artificial i ciència de dades per detectar com evolucionen les necessitats socials i ajudar a planificar els recursos municipals
El projecte Pigall de l’Ajuntament de Girona participa aquesta setmana a l’European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECMLPKDD 2026), que se celebra del 7 a l’11 de setembre a la Universitat de Nàpols. Es tracta del principal congrés europeu especialitzat en aprenentatge automàtic i bases de dades, que enguany aborda, entre altres qüestions, les aplicacions de la intel·ligència artificial en les ciències i les polítiques socials.
Girona hi presenta el treball desenvolupat amb Pigall, una eina pròpia del consistori que utilitza intel·ligència artificial i ciència de dades per analitzar la informació generada pels serveis municipals i entendre millor com evolucionen les necessitats socials de la ciutat.
El projecte ha estat seleccionat dins del taller SoGood 2026, dedicat a l’ús de la ciència de dades per al bé social, i es presenta en una sessió de pòsters. El treball analitza l’evolució de les situacions de vulnerabilitat de diferents grups de població atesos pels serveis socials al llarg dels anys.
En concret, l’estudi treballa amb dades de famílies de Girona que han rebut algun ajut econòmic entre el 2015 i el 2026. El sistema agrupa casos amb característiques similars i permet observar com canvien amb el pas del temps: quines necessitats apareixen, quines disminueixen i quines es mantenen fins al punt de poder-se cronificar.
Aquesta anàlisi ha permès identificar, per exemple, l’aparició de grups relacionats amb dificultats econòmiques i d’habitatge o amb els efectes socials de la pandèmia. També mostra la persistència de situacions vinculades al sensellarisme i a les llars encapçalades per mares soles.
L’objectiu de Pigall és que aquesta informació serveixi perquè l’Ajuntament pugui detectar abans els canvis socials i adaptar-hi les polítiques públiques. La regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, assenyala que l’eina permetrà conèixer «què està canviant a la ciutat, quines necessitats estan creixent i en quins barris es concentren».
Segons Martínez, disposar d’aquesta informació ha de facilitar una millor planificació dels programes, serveis, equips i recursos municipals, tenint en compte que les necessitats poden variar d’un sector de Girona a un altre. La regidora considera que aquesta mirada territorial permetrà adaptar les actuacions a cada realitat i destinar els recursos allà on siguin més necessaris.
Pigall compta amb la col·laboració científica de l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC), de la Facultat d’Economia i Empresa, i del grup de recerca eXiT, de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona.
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