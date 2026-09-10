Qui és la Majordoma de Sant Narcís? La llegenda de Girona que inspira el cartell de Fires
El personatge, creat pel poeta Josep Tarrés, és una dona extravagant, remeiera i cuinera vinculada al patró de la ciutat
La Majordoma de Sant Narcís és el personatge que inspira el cartell de les Fires de Sant Narcís 2026 de Girona, obra de l’artista Joan Garcia. Es tracta d’una figura creada pel poeta gironí Josep Tarrés i vinculada a una llegenda apòcrifa que, amb els anys, ha passat a formar part de l’imaginari popular de la ciutat.
Segons el relat, la Majordoma era una tia-àvia de santa Afra que va acompanyar sant Narcís quan va arribar a Girona. Tot i tenir més de cent anys, se la descriu com una dona d’aspecte ufanós, immensament grassa, presumida i xafardera, però també amb grans habilitats com a remeiera i cuinera. Solia passejar pels carrers amb vestits llampants, esquellerincs cosits a la faldilla i grans tocats al cap. La llegenda li atribueix, a més, la invenció de plats com l’oca amb peres, les pomes farcides, la botifarra de sang i la sopa de menta. El seu caràcter extravagant va acabar portant-la a la desgràcia. Després d’una xafarderia sobre sant Narcís, el sant li hauria retirat els poders i la Majordoma es va convertir en la riota de la ciutat. Més endavant, però, va tenir una visió en què va predir la mort de sant Narcís i sant Feliu. Quan el pressentiment es va complir, va canviar de vida i es va dedicar a ajudar malalts i persones necessitades.
Una escultura
La Majordoma també té una presència física a Girona. Des del 12 de maig de 1973, una escultura seva es troba al carrer de Ferran el Catòlic, a l’inici del passeig Arqueològic. L’obra és de Josep Bosch, Piculives, està feta amb pedra de Girona i representa el personatge amb una gran panxa, ales i el Llibre dels misteris de Girona entre les mans.
Aquesta escultura i, sobretot, els grans tocats de la Majordoma han servit de referència a Joan Garcia per crear el cartell d’enguany. L’artista ha convertit els cabells del personatge en un collage amb elements de les Fires, com la Devesa, els cavallets, el correfoc, els capgrossos, les castanyes i els castellers.
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