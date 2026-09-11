Girona fa de la Diada una crida a la llibertat, la cohesió i la memòria
L’alcalde Lluc Salellas defensa la independència i la República Catalana; la consellera Sílvia Paneque apel·la a un país obert i unit, i el president de la Diputació Miquel Noguer reivindica el dret a decidir el propi futur
Girona ha commemorat aquest Onze de Setembre amb el tradicional acte institucional unitari de l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat, que ha deixat missatges sobre el futur del país, la llengua, els drets i la situació política actual. Davant de desenes de persones, els representants de les tres institucions han posat accents diferents als seus discursos, des de la reivindicació explícita de la independència de Lluc Salellas fins a la defensa d’una Catalunya oberta i unida de Sílvia Paneque o la crida de Miquel Noguer a poder prendre les pròpies decisions.
La calor també s’ha fet notar durant la commemoració i bona part dels assistents han buscat l’ombra. El vent, en canvi, ha protagonitzat una de les anècdotes de l’acte quan la senyera ha caigut en dues ocasions. Salellas ho ha aprofitat quan ha començat el seu discurs per convertir-ho en una metàfora. «Hem caigut, però ens hem tornat a aixecar», ha afirmat, en referència a una Catalunya que, segons ha remarcat, ha caigut moltes vegades al llarg de la seva història però sempre s’ha tornat a alçar.
Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha advertit que aquest Onze de Setembre «no arriba en un moment especialment favorable per a les nostres aspiracions nacionals». També ha recordat Carles Puigdemont i «les persones que continuen a l’exili» i ha reivindicat la capacitat de resistència que, segons ha defensat, Catalunya ha demostrat al llarg dels anys. Noguer ha posat com a exemple Josep Irla, coincidint amb els 150 anys del seu naixement, i n’ha destacat la «resiliència i l’esperança». «Mai va abandonar», ha destacat. El president de la Diputació ha defensat que aquest ha de ser també l’esperit de la commemoració i ha reclamat una actitud col·lectiva basada en el respecte i el civisme. «El futur que volem és diferent del present que ens toca viure», ha afirmat, abans d’assenyalar que cal construir un futur que permeti «prendre les nostres pròpies decisions».
«L'odi no hi té cabuda»
La consellera Sílvia Paneque ha iniciat la seva intervenció recordant Mercè Rodoreda i Quanta, quanta guerra... per traçar un paral·lelisme entre un món marcat per la desconfiança i el model de Catalunya que ha defensat. Paneque ha situat la igualtat, la solidaritat, el treball, els drets i la llengua compartida entre els valors que han de sostenir el país. Una part del discurs l’ha dedicat precisament al català. «Construir una frontera entorn del català no ens portarà enlloc. Protegir la llengua és estimar-la, és estar segur d’allò que som i compartir-la», ha afirmat. També ha defensat una identitat catalana inclusiva: «Al nostre país, ningú no és més català que ningú. L’odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes».
Així mateix, Paneque ha reivindicat que l’Onze de Setembre sigui «per damunt de tot, un dia que ens ajunti» i ha apostat per «enraonar», teixir aliances i construir consensos amplis. «La Catalunya poderosa és la que suma esforços, abraça persones, trepitja de peus a terra i mira a l’horitzó», ha conclòs.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha pronunciat el discurs amb una reivindicació independentista més explícita. Ha recordat els 50 anys del primer Onze de Setembre que es va poder celebrar després del franquisme i la recuperació de la memòria d’aquella mobilització que l’Ajuntament ha impulsat aquest any. El batlle ha defensat que conèixer el passat i la continuïtat de la llengua permet afrontar un present que ha descrit com a incert, amb reptes com l’emergència climàtica, les desigualtats, l’accés a l’habitatge o el creixement de l’extrema dreta. Davant d’aquest escenari, ha afirmat que «necessitem la independència per convertir aquestes angoixes en esperances». L’alcalde també ha assegurat que, si depèn del govern municipal, Girona «continuarà encapçalant la lluita de catalans i catalanes per decidir per nosaltres mateixos», ha remarcat.
L’acte ha estat presentat per la periodista Rosó Feliu i ha comptat amb l’actuació musical del duet Soul Sisters, format per Mariona Navarro i Magalí Soler, amb Arnau Vinyolas a la guitarra. Han interpretat Fent camí, d’Els Esquirols, i País petit, de Lluís Llach. La commemoració ha acabat amb l’himne nacional, Els Segadors.
L'onze a les dotze
La commemoració institucional ha donat pas més tard a una altra de les cites de l’Onze de Setembre a la ciutat. A les dotze, la plaça del Vi ha acollit l’Onze a les Dotze, l’acte unitari organitzat per l’ADAC, l’Ateneu 24 de Juny i El Forn, que ha congregat visiblement més persones. La convocatòria ha inclòs l’actuació de Folk i Cendra, els parlaments d’Anna Narciso i Lluís Salses, de la sectorial d’educació de la Intersindical, i la lectura del manifest. L’acte, de caràcter més popular i reivindicatiu, ha reunit els assistents al centre de la plaça del Vi al llarg del migdia. La música també hi ha tingut un paper destacat, amb els cants patriòtics interpretats per la Coral de l’ADAC.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- Una banda catalana anuncia que actuarà a les Fires de Girona
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- Un traster de Figueres amagava un dels arsenals clandestins d’armes 'més grans' d'Espanya
- Mor Cristóbal Colón, fundador de La Fageda
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Necrològiques del 10 de setembre de 2026