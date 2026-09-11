Milers de manifestants omplen els carrers de Girona per la Diada
La mobilització, convocada per l’ANC i altres entitats independentistes, ha començat a plaça Catalunya i ha recorregut els carrers de la ciutat amb crits d'“in-inde-independència”, abans d'acabar a la Copa
La mobilització de la Diada ha començat a prendre forma cap a les cinc de la tarda, quan la plaça Catalunya ja s’ha tenyit de groc, vermell i blau amb les estelades onejant al vent entre els manifestants que ja es concentraven abans de donar inici a la marxa. Segons dades de l’organització, més de 15.000 persones han participat, mentre que fonts municipals rebaixen la xifra fins a les 11.000, en una convocatòria impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i altres entitats independentistes.
A les 17:14 hores, l’hora simbòlica escollida s’ha donat el tret de sortida a la mobilització, amb els Marrecs de Salt aixecant dos pilars entre els assistents, abans que la plaça entonés Els Segadors. La marxa, però, s’ha fet esperar fins a dos quarts de sis, moment en què s’han començat a avançar pels carrers de la ciutat, sota el lema “Hi soc. Hi som. Independència”.
En una única columna, els manifestants han caminat per la Gran Via de Jaume I i l’avinguda Ramon Folch fins a arribar a la plaça de la Copa. Durant el recorregut s’han sentit crits d’“in-inde-independència”, “visca Catalunya lliure” i “volem la independència, volem Països Catalans”, així com “1 d’Octubre, ni oblit ni perdó” i “els carrers seran sempre nostres”.
Malgrat el caràcter pacífic de la jornada, també s’ha viscut un moment de tensió quan un home ha entrat al mig de la manifestació i s’ha encarat amb alguns dels manifestants. La situació ha estat a punt d’acabar en un enfrontament entre dues persones, però finalment l’home ha marxat acompanyat pels Mossos d’Esquadra.
“Independència o decadència”
Un cop acabada la marxa i arribats a la plaça de la Copa, l’acte ha continuat amb els parlaments de les entitats organitzadores. El coordinador de l’ANC a Girona, Modest Bellés, ha posat el focus en la degradació de serveis com la sanitat, l’educació, les infraestructures o la pagesia, així com en la pèrdua de la llengua i de la identitat catalana. Una situació que l’entitat creu que no pot continuar així i l’ha acabat resumint amb la idea que s’ha repetit durant la tarda: “independència o decadència”. En el manifest, l’ANC ha advertit que “Catalunya viu en risc” i ha defensat que “la independència no és un objectiu nacional, és l’eina per construir el país que volem”.
Moments de records per a efemèrides
Durant les lectures dels manifests, també hi ha hagut un moment per a commemorar dues efemèrides. El 50è aniversari de la primera mobilització celebrada al Camp de Mart de Girona, en què, l’organització l’ha recordat mostrant un vídeo, i l’homenatge a Pau Casals, amb el record del seu discurs “I am a Catalan” i la interpretació d’El cant dels ocells a càrrec de Daniel Regincos.
Posteriorment, els assistents han seguit a través d’una connexió amb Barcelona els últims tres discursos de la manifestació celebrada a la capital catalana, a càrrec de Marina Vergés, consellera del Consell de la República; Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, i Josep Vila, president de l’Assemblea Nacional Catalana.
Un cop escoltats els discursos, a la Copa s’han continuat sentint crits d’“in-inde-independència”, mentre a Barcelona es cremava una bandera espanyola, una imatge que ha provocat eufòria entre els presents.
Després del discurs, els manifestants han tornat a entonar Els Segadors, abans de tancar l’acte institucional i donar peu al concert dels Akoblats, que ha acabant posant punt final a la jornada.
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