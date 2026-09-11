L'Ajuntament de Girona obre les sol·licituds per als 98 habitatges protegits a Domeny i Can Gibert del Pla
Les famílies i joves interessats en els nou pisos municipals tenen fins al 9 d'octubre per presentar-s'hi
El sorteig es durà a terme a finals d'any
L’Ajuntament de Girona obrirà dilluns que ve, 14 de setembre, el termini per optar a una de les 98 noves vivendes de protecció oficial en règim de lloguer que es construeixen a la ciutat. Les famílies i joves interessats tindran fins al 9 d'octubre per presentar les seves sol·licituds, amb la previsió que els adjudicataris puguin entrar-hi a viure abans que acabi l'any.
La meitat de la nova oferta es concentrarà al barri de Domeny, concretament als números 23-29 del carrer de la Riera Bullidors. Aquesta promoció, impulsada per la Fundació Privada SALAS per l'Accessibilitat i gestionada per la Fundació Privada Nou Lloc Habitatge Social, consta de 48 habitatges amb garatge i traster repartits en dos blocs. El projecte reserva 14 pisos per a joves d'entre 18 i 35 anys, 12 per a entitats del tercer sector destinats a col·lectius vulnerables com gent gran, famílies monoparentals, persones amb trastorns de salut mental o víctimes de violència de gènere, i 2 per a persones amb mobilitat reduïda. Els 20 pisos restants seran per a la població general que compleixi els requisits. Pel que fa a les mides, hi haurà 6 pisos d’un dormitori, 17 de dos i 25 de tres dormitoris, distribuïts segons el nombre de membres de la unitat de convivència.
D'altra banda, la promoció de Can Gibert del Pla se situarà als números 72-74 del carrer de les Agudes. Promoguda per VISOREN S.L., oferirà 50 pisos amb garatge destinats exclusivament a joves d'entre 18 i 34 anys, de manera que tots els membres de la unitat familiar han d'haver nascut a partir de l'1 de gener de 1992. En aquest cas, es reservaran 6 habitatges per a col·lectius especials, dividits a parts iguals entre persones amb mobilitat reduïda, víctimes de violència de gènere i famílies monoparentals. La gran majoria, un total de 44 pisos, seran de dos dormitoris, mentre que els 6 restants disposaran de tres habitacions.
El tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona, Sergi Font Domènech, ha mostrat la seva satisfacció per aquesta obertura assegurant que després de molts anys estan molt contents de tornar a oferir a la ciutadania l'oportunitat d'accedir a uns pisos públics de lloguer assequible perquè els gironins i gironines facin un projecte de vida a la ciutat.
Per poder participar en el procés de selecció, els sol·licitants han d'estar inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya i acreditar la seva residència a Girona. Tota la informació detallada i les bases específiques es poden consultar a l'espai web de l'Oficina Municipal d'Habitatge.
Les sol·licituds s'han de lliurar preferentment de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Girona, on s'ha habilitat un tràmit específic per a la convocatòria. Aquelles persones que prefereixin fer la gestió de forma presencial podran adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Habitatge (OMH) demanant cita prèvia, o bé a les Oficines d'Atenció en Matèria de Registre (OAMR) situades a la plaça del Vi i a diferents barris de la ciutat.
Un cop es tanqui el període d'inscripció el 9 d'octubre, el calendari previst pel consistori fixa el sorteig entre les persones admeses entre finals de novembre i principis de desembre. L'objectiu final de l'Ajuntament és agilitzar els tràmits perquè els veïns i veïnes seleccionats puguin ocupar els pisos abans de Cap d'Any.
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