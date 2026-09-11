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Salt commemora la Diada de Catalunya amb un record emotiu a Salvador Sunyer

L'acte s'ha celebrat a la plaça Lluís Companys i ha combinat la reivindicació històrica amb la cultura popular

Acte de celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Salt 2026

Acte de celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Salt 2026 / Ajuntament de Salt

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Andreu Coll

Andreu Coll

Salt

Unes 150 persones s'han aplegat aquest divendres al matí a la plaça Lluís Companys de Salt per participar en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. La celebració, marcada per una alta participació ciutadana davant de l'edifici consistorial, ha combinat reivindicació històrica, música i cultura popular.

Durant el seu discurs, l'alcaldessa del municipi, Cristina Alarcón, ha destacat que enguany es compleixen 50 anys de la primera Diada pública després de la dictadura franquista. Alarcón ha posat en relleu el paper clau del saltenc Salvador Sunyer i Aimeric, qui més tard seria alcalde de la vila, com una de les figures visibles de l'històric acte central del 1976 a la Devesa de Girona. "Cinc dècades després, aquell esperit continua plenament vigent", ha afirmat.

L'acte ha comptat amb la tradicional lectura dramatitzada de poemes a càrrec del taller de teatre del Centre de Recursos de la Gent Gran, que ha interpretat peces d'autors com Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol o Joana Raspall. Posteriorment, la Coral Tribana ha posat veu a temes clàssics com el Cant del poble i l'himne nacional, Els Segadors, corejat per tots els assistents.

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La celebració ha finalitzat amb el concert del grup d'havaneres Norai, de Palamós, en un ambient festiu on s'ha servit ratafia i coca per als de la vora. Els actes de la Diada a Salt van començar la vigília amb la tradicional Marxa de Torxes, que va recórrer el centre de la vila fins a la plaça 1 d'Octubre.

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