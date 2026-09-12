Cau un grup criminal relacionat amb més de 70 assalts en empreses, sis a la demarcació de Girona
Els presumptes autors haurien sostret material informàtic de les companyies per valor de prop de 700.000 euros
ACN
Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil van desarticular l'1 de setembre un grup criminal relacionat amb 72 assalts en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. L'operatiu conjunt va finalitzar amb la detenció de quatre persones que haurien sostret material informàtic per valor de prop de 700.000 euros. Els quatre arrestats, que van cometre els robatoris amb força entre l'octubre del 2025 i el passat mes de juliol, estan acusats de robar material informàtic (telèfons mòbils, ordinadors i tauletes) de l'interior d'empreses de diferents localitats de les demarcacions Lleida (13), Barcelona (23), Girona (6), Tarragona (11), Osca (9), Saragossa (7) i Castelló (2). També se'ls relaciona amb quatre delictes de falsedat documental.
El grup criminal tenia una gran mobilitat geogràfica i una elevada reiteració delictiva, i es va constituir un equip d'investigació entre la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Pel que fa al modus operandi, l'organització es caracteritzava per la participació d'un mínim de tres o quatre persones en cada acció delictiva. D'aquestes, dues o tres accedien a l'interior de les empreses durant l’horari nocturn després de forçar-ne les portes, mentre que una altra en vigilava l’exterior des d'un vehicle de lloguer contractat amb identitats falses. En el moment de cometre els delictes, els implicats portaven el rostre completament cobert, per dificultar-ne la identificació.
L'execució dels assalts era ràpida i precisa, un fet que demostrava un coneixement previ dels accessos i dels punts vulnerables dels establiments. Així mateix, el grup comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer ràpidament el material informàtic sostret. El passat 1 de setembre, els agents van detenir quatre homes d'entre 25 i 53 anys a les localitats de Barcelona i Sant Boi de Llobregat. Els arrestats van passar a disposició judicial davant la plaça número 1 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Montsó, a Osca.
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