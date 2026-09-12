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Girona es vesteix de ‘catracha’ per celebrar la independència d’Hondures

La comunitat hondurenya de Girona ha celebrat el 205è aniversari de la independència del país amb una gran desfilada que ha reunit centenars de persones procedents de tot l'Estat

Desfilada hondurenya a Girona pels 205 anys d'independència

Desfilada hondurenya a Girona pels 205 anys d'independència / Arnau Lara Masó

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

Girona

Hondures es va independitzar d'Espanya el 15 de setembre de 1821. Avui, amb motiu d'aquest 205è aniversari, la comunitat hondurenya de Girona ha reunit centenars de paisans residents a tot l'Estat per convertir el centre de Girona en una festa 'catracha'. La capital de província alberga una de les comunitats hondurenyes més grans a Europa. Amb gairebé 16.000 habitants, l'hondurenya és la segona nacionalitat estrangera amb més pes a les comarques gironines. Aprofitant això, han tenyit Girona de blanc-i-blau amb una desfilada pàtria multitudinària.

L'organització de la festa ha anat a càrrec de Five Star Band, una banda de marxa hondurenya radicada a Girona, i ha reunit bandes procedents de València, Madrid, Barcelona i Girona, a més de 'palillonas', quadres al·lusius i grups folklòrics, que han animat el centre de Girona durant la tarda d'aquest dissabte.

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El recorregut ha començat a les 15.30 hores a la plaça Catalunya de Girona, des d'on els participants han avançat cap al Pont de Pedra i han continuat pel carrer de Santa Clara, el carrer de l'Obra i el carrer de la Séquia, fins a arribar a la plaça de l'1 d'Octubre, on ha continuat la festa.

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