Cassà de la Selva celebrarà Santa Tecla amb una trentena d’activitats durant tres dies
La festa estrenarà una nova bèstia dels Gegants i inaugurarà un mural de Mortadel·lo i Filemó amb la presència de la filla de Francisco Ibáñez, entre altres propostes destacades
Cassà de la Selva celebrarà del 18 al 20 de setembre Santa Tecla amb una trentena d’activitats repartides durant tot el cap de setmana. Cultura popular, gastronomia, propostes infantils i activitats a l’aire lliure conformen una programació que tindrà entre els actes destacats l’estrena d’una nova bèstia dels Gegants i la inauguració d’un mural dedicat a Mortadel·lo i Filemó.
La festa començarà divendres a les sis de la tarda amb el contacontes L’ombra de l’esquirola, a la plaça de les Mesures. A les set, el pati de Can Trinxeria acollirà la presentació dels 20 anys de glosa de l’escola Puig d’Arques. La principal novetat arribarà a les nou del vespre, quan es descobrirà la nova bèstia dels Gegants durant l’Encesa del Cremat, a la plaça de la Coma. Tot seguit se celebrarà la Nit del Cremat.
Dissabte concentrarà bona part del programa. Hi haurà una fira d’intercanvi de llibres, una gimcana jove, una cercavila amb el Drac Cassiano i la celebració del desè aniversari dels Trabucaires. També s’ha programat una sortida naturalista al veïnat d’Esclet per descobrir els darrers prats de dall conservats de la terra baixa catalana.
Un nou mural
Un dels reclams arribarà al migdia amb la inauguració d’un mural de Mortadel·lo i Filemó inspirat en les tradicions i els símbols de Cassà, a l’encreuament dels carrers Ardenya i Xavier Carbó. L’acte comptarà amb la presència de la filla del dibuixant Francisco Ibáñez. A la nit, el passeig Vilaret acollirà el Sopar de la Botifarra i un concert d’Els Cosins de la Cabra.
Diumenge, el centre del municipi reunirà activitats infantils, jocs, llibres i contacontes. El Petit Botiguer, a la plaça de la Coma, donarà el tret de sortida a l’últim dia de celebracions. El III Concurs d’Arrossos serà un dels plats forts del programa, amb les colles competint al passeig Vilaret per elaborar el millor arròs de Cassà. n
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