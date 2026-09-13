«L’any que ve seguirem a Girona, però necessitem més espai»
El festival d’aquest 2026 es presenta com el dels rècords, per celebrar el desè aniversari
El director de la Sea Otter Europe Albert Balcells explica en aquesta entrevista que l’any que ve no es mouran de la ciutat però que necessiten més espai per créixer
La Sea Otter arriba a la desena edició. Quines novetats presenta i què significa arribar fins aquí?
Hem tingut un creixement sostingut des de la primera edició i arribem a la desena amb xifres rècord de participants, expositors i metres quadrats. Aquesta tònica de creixement constant és el millor regal que podíem tenir. No hem preparat res especialment excepcional per celebrar els deu anys, però podem constatar que tenim una fira molt forta si mirem el context europeu. Moltes fires estan passant per moments més crítics, amb dificultats de visitants i expositors, i nosaltres continuem creixent.
Per què passen dificultats?
El mercat està canviant molt i és molt dinàmic. Formats moderns com el nostre, que fusionen el públic firal i el professional i vinculen aquestes dues visions, ens han reforçat moltíssim i ens han posicionat com una de les fires més potents d’Europa.
Quan vau començar a Girona, us imaginàveu arribar a aquestes dimensions?
Havíem vist què era la Sea Otter Classic de Califòrnia i el nostre objectiu sempre ha estat acostar-nos a l’esdeveniment mare. Al començament semblava difícil pensar que aquí pogués funcionar d’aquesta manera, però s’ha fet molt bona feina i les xifres ens estan acostant a un dels esdeveniments més importants del món.
Aquest any tornen a créixer en superfície i en nombre de marques. Fins on pot créixer la Sea Otter a Fontajau?
En aquesta edició ho fem tot al costat del Ter i hem sacrificat espai de la zona esportiva per poder créixer en l’àmbit firal. Ara que ja està mig muntat veiem que aquesta serà l’última edició amb aquesta configuració perquè no tenim prou espai. I, alhora, també estem creixent en participants a les proves esportives. Per això estem treballant amb altres opcions que ens permetin continuar creixent.
Aquesta falta d’espai posa en qüestió la continuïtat de la fira a Girona?
L’any que ve podem assegurar que seguirem a Girona. També mantenim converses amb l’Ajuntament. Parlar a llarg termini és més complicat perquè s’acosten eleccions, però anem fent passos per trobar més espais i poder créixer. Estem mirant autoritzacions i diferents possibilitats. L’any que ve podem assegurar que seguirem a Girona. Per la zona de Fontajau i les ribes del Ter hi ha diverses opcions de creixement i ara és el que estem estudiant.
Què ofereix Girona perquè la Sea Otter continuï apostant per la ciutat?
Té dues potes molt importants. Una és un entorn privilegiat per practicar bicicleta de carretera, gravel o BTT. Això ens dona una visió transversal i apta per a tota mena de bicicletes. I després hi ha la ciutat, amb els serveis, la gastronomia i els hotels. La gent que ve aquí està còmoda, se sent com a casa. Pots anar de la fira al Barri Vell a peu o en bicicleta i això és un valor afegit.
L’augment del ciclisme a Girona també ha generat algun debat sobre la convivència. Com es veu des de fora?
Nosaltres fem bastants esdeveniments per tot Espanya i se’ns fa difícil entendre aquest debat. A molts llocs somien tenir una ciutat com Girona i moltes destinacions turístiques voldrien haver aconseguit aquest posicionament. El ciclisme dona oportunitats de negoci, crea llocs de treball i fa que vinguin centrals de marques o empreses que instal·len aquí centres d’innovació i desenvolupament. Que Girona tingui això és un premi que crec que s’hauria de valorar molt més. Em costa entendre un debat en contra d’una indústria tan sana, que promou l’esport i la salut. Totes les ciutats necessiten indústria i que sigui aquesta és una sort.
La part esportiva continua essent una peça essencial de la Sea Otter?
Sí. El nostre objectiu és tenir activitats tant per a l’amateur com per al professional. L’esport neix des de la base, i per això tenim activitats per a la mainada i proves cicloturistes populars, però al mateix temps acollim competicions amb l’elit mundial, com la Copa del Món de gravel o les proves de BTT marató. És difícil trobar una experiència així a escala mundial per a algú a qui li agradi el ciclisme i l’esport.
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