De l’Erasmus a fer descobrir Girona: Paola Mirto aposta per un turisme "sostenible i amb respecte al local"
A través de Giro Paola, la guia italiana ofereix visites que busquen mostrar una Girona més enllà dels principals atractius turístics
Paola Mirto va arribar a Girona des de Verona amb una mà al davant i l’altra al darrere per estudiar durant un Erasmus a la facultat de Turisme del Barri Vell. Cinc anys després, en els que ha viscut íntegrament a la capital, ha convertit la ciutat que la va acollir en el centre del seu projecte. A través de Giro Paola, ofereix visites guiades sostenibles que busquen anar més enllà dels principals atractius turístics i explicar també la realitat social de la ciutat.
"Vull que la gent conegui Girona amb els ulls d’algú que se’n va enamorar", explica Mirto. La seva proposta parteix d’una idea que considera cada vegada més necessària: Girona «mereix un turisme que combini qualitat i respecte per a la comunitat local». La guia italiana veu com un dels perquès del seu projecte les seves ganes d'aportar als turistes amb una tasca de conscienciació sobre les dinàmiques socials a la ciutat.
La guia considera que el creixement turístic de la ciutat, impulsat pels seus atractius històrics i per esdeveniments com Temps de Flors, ha generat també noves tensions. Aquesta realitat, sumada a l’arribada de residents estrangers amb un elevat poder adquisitiu, esportistes professionals que passen temporades a Girona i, més recentment, nòmades digitals, "crea un problema d'habitatge a la ciutat". Segons Mirto, aquestes dinàmiques poden augmentar la pressió sobre espais com l’habitatge i contribuir a l’aparició de conflictes entre residents i visitants.
«Vull que la gent conegui Girona amb els ulls d’algú que se’n va enamorar»
És precisament aquesta realitat la que vol incorporar als seus tours. No es limita a explicar monuments. Als seus tours parla, per exemple, de les particularitats de l’habitatge al Barri Vell, de l’evolució de Girona com a destinació ciclista, amb la figura de Lance Armstrong com un dels noms responsables d'aquest fenomen, o de l'arribada de nous perfils de residents internacionals, dinàmiques que segons Mirto han provocat una pujada dels preus de l'habitatge, reduint l'oferta assequible pels residents locals.
"Intento educar els turistes a tractar la ciutat i la comunitat amb respecte", resumeix. Una de les seves apostes és també apropar els visitants a la llengua i la identitat catalanes. En les seves visites anima els turistes a aprendre algunes expressions en català, encara que sigui per demanar un cafè, i introdueix elements de la història recent de Catalunya que considera poc coneguts des de fora.
Una Girona més enllà del Barri Vell
La proposta de Giro Paola no es concentra únicament en la Girona monumental. Actualment ofereix tres itineraris diferenciats. El primer, Evergreen, d'una hora i mitja aproximadament, recorre el Barri Vell i els voltants de la Catedral i està pensat com una primera aproximació a la ciutat. Girona from above, d’unes dues hores, comença a la muralla i acaba als jardins de la Catedral. És una proposta dirigida especialment a persones que ja coneixen Girona però volen descobrir-la des d’una altra perspectiva.
El tercer itinerari s’allunya encara més dels circuits habituals. El tour dedicat al festival Monar’t recorre els barris de Santa Eugènia i Sant Narcís per descobrir els murals i les obres d’art urbà d’artistes, majoritàriament locals. La proposta, d’unes dues hores, busca convertir els barris en un espai de descoberta tant per als visitants com per als mateixos gironins.
"M’agradaria arribar a un públic tan variat com sigui possible", explica Mirto. Els seus grups són d’un màxim de deu persones i durant aquest 2026 ha treballat tant amb catalans com amb visitants estrangers. També ofereix visites privades, especialment sol·licitades per famílies.
Adaptar la ciutat a tothom
Una altra de les línies que està desenvolupant és la dels tours adaptats a les necessitats dels visitants. Abans de tancar una visita, Mirto parla amb els membres del grup per conèixer les seves necessitats de mobilitat, el temps disponible o les zones que poden recórrer. La iniciativa va arribar a la ment de Paola Mirto arran del contacte amb famílies vinculades a una clínica de rehabilitació gironina, amb les quals va començar a plantejar itineraris accessibles i va formalitzar aquesta idea. Ara treballa en una proposta "100% accessible" que preveu presentar pròximament a les seves xarxes.
Per a Mirto, la sostenibilitat també implica una determinada manera de relacionar-se amb l’economia local. No fa promocions comercials de restaurants o establiments i, quan els visitants li demanen recomanacions, les ofereix basant-se en la seva experiència personal i prioritzant el comerç local. Considera que així evita contribuir a concentrar encara més l’activitat turística en determinats negocis o espais.
La seva manera d’entendre Girona té, en bona part, l’origen en aquella primera arribada a la ciutat com a estudiant d’Erasmus. Ara, des de la perspectiva d’una italiana que va arribar com a visitant i que avui es considera una gironina més, vol mostrar la ciutat que ella mateixa va descobrir: "amb curiositat i respecte per la comunitat local que em va acollir des del primer dia".
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